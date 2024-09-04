- По данным IfW, ожидается снижение общего финансового производства в 2024 году.

Институт глобальной экономики (ИГЭ) ожидает, что экономическое производство Германии сократится в этом году. Национальный продукт, представленный ВВП, прогнозируется снизиться на 0,1% по сравнению с предыдущим годом, согласно осеннему прогнозу института, расположенного в Киле. Потребление частных лиц замедляется, а оба сектора промышленности и строительства переживают более глубокое спадение.

В летнем прогнозе институт предсказывал темп роста 0,2%. "В сущности, экономика Германии ковыляет к бесцветному восстановлению из-за отсутствия ясности в экономических политиках", - заявил главный экономист ИГЭ Штефан Коутс.

ИГЭ прогнозирует, что ВВП снова покажет рост в 2025 и 2026 годах. В следующем году ИГЭ Киль ожидает темп роста 0,5%; предыдущее ожидание составляло 1,1%. Для 2026 года ожидается рост на 1,1%.

Президент ИГЭ: Кризис имеет структурную природу

"Экономика Германии все больше сталкивается с кризисом, который не только циклический, но и структурный", - заявил президент ИГЭ Морitz Шуларик. Финансовые сокращения федерального правительства влияют на экономику, а поворот Европейского центрального банка в ставках происходит слишком поздно.

Шуларик отметил, что традиционные основные отрасли реагируют слишком медленно на изменения. Дебаты об убежище загрязняют дискуссию о привлечении зарубежных специалистов. "Пока это продолжается, мы можем наблюдать, как наше потенциал роста медленно снижается", - сказал он.

Институт глобальной экономики (ИГЭ) признает необходимость внесения изменений в Экономический и валютный союз для решения структурных экономических проблем Германии. Несмотря на вызовы, президент ИГЭ Морitz Шуларик верит, что сильный Экономический и валютный союз может предоставить необходимую поддержку Германии для преодоления текущего кризиса.

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