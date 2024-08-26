По данным Ifo, настроения немецких компаний, как сообщается, находятся на подъеме.

Немецкие компании испытывают ухудшение положения по сравнению с прошлым месяцем, согласно опросу, проведенному Институтом Ifo. Одной из наиболее пессимистичных отраслей является сектор производства.

Настроение среди немецких компаний продолжает ухудшаться в августе, согласно опросу Института Ifo из Мюнхена. Индекс делового климата Ifo снизился до 86,6 пунктов с 87,0 пунктов в июле, сообщил институт. Компании имели более негативное мнение о своей текущей ситуации, и их ожидания в отношении ближайшего будущего также стали более пессимистичными.

"Атмосфера ухудшается", - прокомментировал президент Института Ifo Клеменс Фюсте. "Немецкая экономика все больше движется к кризису". Индекс существенно снизился в секторе производства, так как компании выразили больше недовольства текущим бизнесом, и их ожидания упали до самого низкого уровня с февраля. Компании продолжали жаловаться на сокращающиеся заказы, как сообщил Институт Ifo.

Особенно сложно приходится производителям инвестиционных товаров. Индекс делового климата также снизился в сфере услуг, в основном из-за более сдержанных ожиданий. Оценка текущей ситуации немного снизилась, в то время как деловой климат в розничной торговле слегка улучшился после двух последовательных снижений. Это улучшение было связано со смягчением пессимизма среди компаний.

Индекс строительства остается стабильным

Однако розничные торговцы сообщили о большем недовольстве текущим бизнесом. Индекс делового климата в строительном секторе остался без изменений. С одной стороны, компании стали немного менее недовольны текущей ситуацией, но с другой стороны, их ожидания слегка снизились, как объяснил институт.

Индекс Ifo основан на около 9000 ежемесячных отчетах компаний из секторов производства, услуг, розничной торговли и строительства. Компании просят оценить свою текущую деловую ситуацию и предсказать свои ожидания на ближайшие шесть месяцев.

Несмотря на ухудшение делового климата в Германии, Европейский Союз еще не выступил с заявлением по поводу ситуации. Страны Европейского Союза внимательно следят за ситуацией, так как ослабление немецкой экономики может иметь широкие последствия.

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