Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНедостаточно

По данным Education Monitor, недостаточные знания немецкого языка создают проблемы для успеха в учебе.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Количество педагогов с миграционным опытом значительно меньше.
Количество педагогов с миграционным опытом значительно меньше.

По данным Education Monitor, недостаточные знания немецкого языка создают проблемы для успеха в учебе.

Согласно мониторингу образования 2014 года от INSM, дети из иммигрантских семей с ограниченными знаниями немецкого языка и более низким уровнем образования сталкиваются с отрицательными последствиями для своего образовательного пути. Эксперты предлагают целенаправленную помощь этим детям и инвестиции в раннее детское образование.

Генеральный директор INSM Торстен Альсleben подчеркнул, что проблема не в иммиграции, а в "недостаточной интеграции детей из академически обделенных семей". Эта упущенная из виду демографическая группа имеет значительный нереализованный потенциал.

Подростки с иммигрантским прошлым, как правило, хуже справляются с математикой, наукой и чтением, когда их родители имеют более низкий уровень образования. Факторы, такие как отсутствие книг дома и ограниченное знакомство с немецким языком, способствуют этому неравенству. Сама иммигрантская принадлежность имеет минимальное влияние.

Молодые иммигрантские дети реже читают дома и реже посещают детский сад. Особенно сложно приходится детям, которые сами иммигрировали. Около 40% из них не имеют родителя, свободно говорящего на немецком, и у них также часто нет отдельного места для занятий.

Кроме того, около 54% этих 15-летних учатся в школах, где более половины их одноклассников имеют иммигрантское прошлое, в то время как только около 28% детей без иммигрантского прошлого делают то же самое.

Стратегии интеграции, предложенные экспертами, могут оказаться недостаточными, если они не решают языковые барьеры и образовательные различия иммигрантских детей. Недостаточная поддержка и ресурсы, предоставляемые этим детям, могут привести к продолжению академических трудностей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения
Политика

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения

В своей Immutableolimческой политике ХДС и ХСС выступают за более строгий подход, чем предлагают «arzystochnayaakespearey». Существует ли возможность сойтись между двумя сторонами?

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
За последние несколько месяцев, примерно 12 901 человек, в основном на небольших судах,...
Политика

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш Попытка пересечь пролив Ла-Манш унесла жизни как минимум десяти мигрантов во Франции. Судно, перевозившее примерно 60 человек, развалилось, сообщает местная префектура. Вероятность новых жертв остается высокой. Многие получили серьезные травмы, как сообщила местная газета "La Voix du Nord". Этот

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Задержаны пятеро несовершеннолетних после летального нападения в Англии
Политика

Пять несовершеннолетних задержаны в Англии после смертельного нападения

Пять несовершеннолетних задержаны в Англии после смертельного нападения После жестокого нападения на пожилого мужчину в Англии полиция задержала пятерых несовершеннолетних, в возрасте 12 и 14 лет, подозреваемых в убийстве. В настоящее время трое девушек и двое boys проходят допрос, согласно утечке информации от полиции Лестершира. 80-летний пострадавший получил серьезные травмы

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Более 300 погибших в результате обычно ливней в Пакистане
Политика

Более 300 человек погибли из-за ливней в Пакистане

Более 300 человек погибли из-за ливней в Пакистане В Пакистане, согласно данным национальной службы управления чрезвычайными ситуациями, с начала муссонного сезона в июле погибли более 320 человек. Почти половина из них - дети. Кроме того, более 600 человек получили ранения, а почти 24 000 домов были повреждены. Недавно густонаселенный Карачи

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Во многих организациях, расположенных в MV, вакансии для тренировочных позиций остаются...
Федеральные земли Германии

Примерно 43% сельскохозяйственных предприятий испытывают трудности с заполнением рабочих мест.

Многие компании в MV испытывают трудности с заполнением вакансий на обучение, как показывает исследование, проведенное Палатой торговли и промышленности страны. В этом контексте прослеживается обеспокоивающая тенденция.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.
Федеральные земли Германии

После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.

Вновь цветит: любительская музыка в Баден-Вюртемберге переживает подъем после уменьшения числа участников, частично связанного с коронавирусом, как показывают недавние статистические данные, связанные с тубами, тромбонами и треугольниками.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха
Федеральные земли Германии

Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха

- Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха В честь 250-летия со дня рождения пионера немецкого романтизма Каспара Давида Фридриха в Дрездене будет представлена новая разновидность розы. Церемония присвоения имени состоится в этуThursday в рамках празднования дня рождения города на Neumarkt. Министр культуры Барбара Клепш (ХДС), выступающая в роли крестной,

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения
Политика

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения

В своей Immutableolimческой политике ХДС и ХСС выступают за более строгий подход, чем предлагают «arzystochnayaakespearey». Существует ли возможность сойтись между двумя сторонами?

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно