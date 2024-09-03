По данным Education Monitor, недостаточные знания немецкого языка создают проблемы для успеха в учебе.

Согласно мониторингу образования 2014 года от INSM, дети из иммигрантских семей с ограниченными знаниями немецкого языка и более низким уровнем образования сталкиваются с отрицательными последствиями для своего образовательного пути. Эксперты предлагают целенаправленную помощь этим детям и инвестиции в раннее детское образование.

Генеральный директор INSM Торстен Альсleben подчеркнул, что проблема не в иммиграции, а в "недостаточной интеграции детей из академически обделенных семей". Эта упущенная из виду демографическая группа имеет значительный нереализованный потенциал.

Подростки с иммигрантским прошлым, как правило, хуже справляются с математикой, наукой и чтением, когда их родители имеют более низкий уровень образования. Факторы, такие как отсутствие книг дома и ограниченное знакомство с немецким языком, способствуют этому неравенству. Сама иммигрантская принадлежность имеет минимальное влияние.

Молодые иммигрантские дети реже читают дома и реже посещают детский сад. Особенно сложно приходится детям, которые сами иммигрировали. Около 40% из них не имеют родителя, свободно говорящего на немецком, и у них также часто нет отдельного места для занятий.

Кроме того, около 54% этих 15-летних учатся в школах, где более половины их одноклассников имеют иммигрантское прошлое, в то время как только около 28% детей без иммигрантского прошлого делают то же самое.

Стратегии интеграции, предложенные экспертами, могут оказаться недостаточными, если они не решают языковые барьеры и образовательные различия иммигрантских детей. Недостаточная поддержка и ресурсы, предоставляемые этим детям, могут привести к продолжению академических трудностей.

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