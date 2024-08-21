Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

По данным DIHK, предпринимательский ландшафт Германии ухудшается

Германия продолжает притягивать предпринимателей, но сталкивается с вызовами: Отчет Палаты Commerce Германии указывает на трудности Германии как на центр стартапов и предлагает решения.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Президент ДИХК Петер Адриан выражает недовольство сложными обстоятельствами, с которыми...
Президент ДИХК Петер Адриан выражает недовольство сложными обстоятельствами, с которыми сталкиваются немецкие предприниматели.

- По данным DIHK, предпринимательский ландшафт Германии ухудшается

Германский институт бизнеса и торговли (DIHK) выразил обеспокоенность сложными условиями ведения бизнеса в Германии, предсказывая серьезные последствия. "Я действительно волнуюсь о нашем местоположении", - сказал президент DIHKPeter Adrian, комментируя отчет DIHK "Основание бизнеса 2024".

В прошлом году DIHK зафиксировал 6-процентное снижение своих консультационных услуг по открытию бизнеса, что стало рекордным минимумом, согласно отчету.

Несмотря на некоторое восстановление, DIHK остается пессимистичным. "В промышленном секторе мы фактически говорим 'прощай' из-за растущих производственных ограничений и миграционных трендов", - отметил Adrian. "Если fewer people are interested in starting businesses these days, we're losing valuable growth and innovation opportunities."

Интересно, что наблюдается 17-процентный рост индивидуальных консультаций по открытию бизнеса на основе конкретных бизнес-идей. Однако отчет связывает этот рост не с улучшением деловой среды, а с восстановлением после периода коронавируса - отложенные проекты теперь обрабатываются.

В опросе, проведенном DIHK в январе и феврале 2024 года, 952 владельца бизнеса, стартапы и молодые компании оценили деловую среду в Германии средним баллом 3,6 - самый низкий балл когда-либо, согласно отчету. Используя систему оценивания, как в школе, это переводится как переход от "едва удовлетворительно" к "соответствует минимальным требованиям".

Предприниматели выразили желание иметь более простую налоговую систему и меньше бюрократии. "Заоблачные операционные расходы бизнеса и лабиринт бюрократической волокиты в настоящее время подавляют предпринимательский дух", - посетовал Adrian. "Более четкие сигналы для лучшей политики местоположения не могли быть яснее".

Поэтому DIHK вновь призывает к упрощению бюрократических барьеров как к основному направлению действий и предлагает девять стратегий. К ним относятся упрощенные формы, более простое открытие бизнеса для иностранцев и единая точка старта для новых бизнесов, чтобы уменьшить нагрузку на основателей.

Комиссия DIHK, в ответ на обеспокоенность, выраженнуюPeter Adrian, в настоящее время изучает способы упрощения налогообложения и снижения бюрократии при открытии бизнеса. Немецкая комиссия, в рамках девяти стратегий DIHK, также выступает за упрощенные формы и единую точку старта, чтобы уменьшить нагрузку на основателей новых бизнесов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Американский судебный орган отменил запрет администрации Байдена на контракты сотрудников, не конкурирующих.
Экономика

Американский судебный орган отменил запрет администрации Байдена на контракты сотрудников, не конкурирующих.

Tribunal федерального уровня в Техасеplatformoha государства предотвратить внедрение правила из Комиссии США по торговле, которое ограничивает распространенную практику, при которой работники соглашаются воздерживаться от присоединения к конкурирующим работодателям или создания конкурентного...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Поддержка палестинцев продолжала демонстрации во время второго форта неподалеку от 'заVecçonisa...
Экономика

В ходе протестов в прошлом учебном году были задержаны множество студентов Колумбии, многие из которых планировали возобновить учебу этой осенью.

Многие студенты Колумбии, задержанные во время протестов против конфликта Израиля в Газе, планируют возобновить учебу в осеннем семестре.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Человек катил тележку с продуктами мимо входа супермаркета Kroger в Далласе, Техас, США, 21 февраля...
Экономика

Битва Крогера с правительственной организацией может кардинально изменить антимонопольный ландшафт.

Кроeger, крупная сеть супермаркетов, подала в суд на федеральное агентство в целях подрыва их стратегий, оспаривающих слияния, которые потенциально могут повышать цены для потребителей, продемонстрировав решительные действия.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Американский ведью-радио ведущая Алекс/kmeler пройдя по красной дорожке на 'Пре Thu к Олимпийским...
Экономика

Популярный подкаст "Вызовите ее папочку", ведущий Алекс Купер, как сообщается, переходит на SiriusXM за значительную денежную сумму.

Алекс Купер, главная фигура задорного подкаста о сексе и отношениях "Позвони ей", решает расстаться со Spotify в качестве ведущего.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

20 августа 2024 года вице-президент Дуг Эмхоф произносит речь на Национальном съезде...
Политика

Эмхофф демонстрирует сострадательную сторону Харрис во время своего выступления на конгрессе, подчеркивая ее эмпатию как ключевую силу.

Во время своей речи на Демократическом национальном съезде в ночь на вторник второй муж Эмхоф изобразил интимную картину частной натуры вице-президента Камалы Харрис.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Быстрый урожай огурцов достиг пикового уровня
Федеральные земли Германии

Быстрый урожай огурцов достиг пикового уровня

Богатое производство огурцов в нижней Баварии этим летом. Несмотря на богатый урожай, фермеры в этом регионе сталкиваются с различными препятствиями

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Непонимание относительно возвращения Киммича в центральный полузащитный (по словам Хамана)
Спорт

Непонимание относительно возвращения Киммича в центральный полузащитный (по словам Хамана)

В последней части сезона и на Евро-2020 Кимих показал свою selatan как правого защитника и для «Баварии», и для национальной команды, несмотря на то, что тренер Компани видит его возвращение в полузащиту, что не всем нравится.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Хотя было обнаружено нарушение правил допинга, Янник Синнер не был оштрафован.
Спорт

Свидетели в Агентстве по борьбе с допингом (WADA) сохраняют право подать апелляцию.

Всемирная организация по борьбе с допингом, как обычно, внимательно изучит решение, принятое соответствующей организацией тенниса. Но последующие события остаются неясными.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно