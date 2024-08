- По данным DIHK, предпринимательский ландшафт Германии ухудшается

Германский институт бизнеса и торговли (DIHK) выразил обеспокоенность сложными условиями ведения бизнеса в Германии, предсказывая серьезные последствия. "Я действительно волнуюсь о нашем местоположении", - сказал президент DIHKPeter Adrian, комментируя отчет DIHK "Основание бизнеса 2024".

В прошлом году DIHK зафиксировал 6-процентное снижение своих консультационных услуг по открытию бизнеса, что стало рекордным минимумом, согласно отчету.

Несмотря на некоторое восстановление, DIHK остается пессимистичным. "В промышленном секторе мы фактически говорим 'прощай' из-за растущих производственных ограничений и миграционных трендов", - отметил Adrian. "Если fewer people are interested in starting businesses these days, we're losing valuable growth and innovation opportunities."

Интересно, что наблюдается 17-процентный рост индивидуальных консультаций по открытию бизнеса на основе конкретных бизнес-идей. Однако отчет связывает этот рост не с улучшением деловой среды, а с восстановлением после периода коронавируса - отложенные проекты теперь обрабатываются.

В опросе, проведенном DIHK в январе и феврале 2024 года, 952 владельца бизнеса, стартапы и молодые компании оценили деловую среду в Германии средним баллом 3,6 - самый низкий балл когда-либо, согласно отчету. Используя систему оценивания, как в школе, это переводится как переход от "едва удовлетворительно" к "соответствует минимальным требованиям".

Предприниматели выразили желание иметь более простую налоговую систему и меньше бюрократии. "Заоблачные операционные расходы бизнеса и лабиринт бюрократической волокиты в настоящее время подавляют предпринимательский дух", - посетовал Adrian. "Более четкие сигналы для лучшей политики местоположения не могли быть яснее".

Поэтому DIHK вновь призывает к упрощению бюрократических барьеров как к основному направлению действий и предлагает девять стратегий. К ним относятся упрощенные формы, более простое открытие бизнеса для иностранцев и единая точка старта для новых бизнесов, чтобы уменьшить нагрузку на основателей.

