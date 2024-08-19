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По данным ADAC, по выходным на автострадах наблюдается много путешественников.

В выхидельские, ADAC предсказывает значительные задержки на немецких автострадах из-за возвращающихся отдыхающих. С окончанием летнего периода отдыха ожидаются potentials dangers в различных местах с пятницы до воскресенья, как сказал автоп-Chrysler ассоциация в Мюнхене в Monday. существует в...

 and  Michael Bootcampf
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По данным ADAC, по выходным на автострадах наблюдается много путешественников.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ советуют планировать свои поездки на рабочие дни, предпочтительно вторники или среды. Вы можете столкнуться с задержками на дорогах в строительных зонах, где число полос ограничено или длительные участки вызывают значительные задержки. Несколько популярных туристических направлений, скорее всего, будут затронуты.

Проявление терпения является критическим фактором в международных поездках, особенно для тех, кто возвращается из ГЕРМАНИИ и Австрии. Ситуация улучшается, когда вы едете в противоположном направлении, так как меньше людей находятся в отпуске.

Путешественникам также следует проявлять терпение во время случайных пограничных проверок. Усиленные меры безопасности ожидаются между Австрией и Германией, а также на въездных пунктах с Польшей, Чехией, Швейцарией и Францией.

Несмотря на совет планировать поездки на рабочие дни, вы все равно можете столкнуться с задержками на дорогах из-за строительных зон. Прохождение этих участков с ограниченным или удлиненным числом полос может существенно повлиять на время в пути.

Чтобы избежать загруженных дорог, подумайте о поездках в Германию или Австрию в низкий сезон, когда на дорогах меньше машин.

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