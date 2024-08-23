- По данным ADAC, ожидается пробки в северных регионах.

Ожидается, что ТРАФИКС столкнется с плотным движением и заторами в и вокруг Гамбурга по мере приближения окончания летних каникул в различных федеральных землях. Чиновники, находящиеся за рулем, могут ожидать задержек, особенно на А7 от Фленсбурга до Ганновера. Мост Ратдер-Шлюзе над Северно-Остзее-Каналом и строительные площадки севернее и южнее Эльбтуннеля в Гамбурге часто бывают перегружены. К полудню автомобилисты уже оказались в многокилометровых пробках.

А7 полностью закрыта в южном направлении между развязкой Машнер-Кройц и развязкой Хорстер-Драйек из-за ремонтных работ на мосту через реку Зееве. Автомобилистам придется воспользоваться кратким объездом через развязку Машнер-Кройц. Два дополнительных строительных участка ожидают в Эгесторфе и Дорфмарке в Луненбургской пустоши.

А1 от Любека до Бремена и перегруженный развязка Нордэльбе в Гамбурге являются основными узкими местами. ТРАФИКС считает А7 и А1 вблизи Гамбурга одними из "самых загруженных дорог" в Германии.

"Трафик не будет таким интенсивным, как в начале каникул, но мы все равно будем иметь дело с загруженными дорогами и заторами", - сказал региональный представитель ТРАФИКС Кристиан Х. "Новая учебная год начнется в Гамбурге и землях Гессен, Рейнланд-Пфальц и Саар в следующую неделю. Те, кто отправляется в отпуск сейчас, могут ожидать менее загруженных дорог. Вероятность заторов в направлении курортов значительно снизится, согласно прогнозу ТРАФИКС".

Несмотря на снижение интенсивности движения, остатки летних каникул могут вызвать небольшие перебои. Коммутаторы, возвращающиеся из летних отпусков в Гамбурге и других затронутых федеральных землях, могут столкнуться с меньшим количеством заторов.

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