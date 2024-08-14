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ЭкономикаНовостиРозничная торговля

Плохая погода разрушает магазины

В мае важная весенняя бизнес-деятельность для строительных и садовых магазинов снизилась. Показатели продаж двух групп товаров значительно снизились в первой половине года.

 and  Katherine Bradley
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После сильного старта в начале года, немецкие строительные и хозяйственные магазины в последнее...
После сильного старта в начале года, немецкие строительные и хозяйственные магазины в последнее время испытывают падение продаж из-за плохой погоды.

- Плохая погода разрушает магазины

В плохую погоду в мае и июне, а также в связи с устойчивой нерешительностью многих потребителей в отношении покупок, пострадали рынки строительства и центры садоводства в Германии в первой половине года. Холод, дождь и постоянные грозы испортили настроение после хорошего старта года, как сообщила Ассоциация торговли DIY, строительством и садоводством (BHB) в Кёльне.

За первые шесть месяцев 2024 года продажи снизились на 0.9 процента по сравнению с предыдущим годом, до 11,15 миллиарда евро. Между апрелем и июнем они были даже на 4,5 процента ниже. Несмотря на то, что проведение в стране чемпионата Европы по футболу УЕФА оказало положительное влияние на отрасль, этого оказалось недостаточно для полной компенсации. По данным ассоциации, самые большие снижения в категориях товаров за первые шесть месяцев года были в керамической плитке (-14,2 процента) и новой садовой мебели (-9,6 процента). Компании наблюдали рост в товарах, таких как семена травы и растений, а также средства защиты растений.

Тем не менее, председатель правления BHB Петер Тепасс остался оптимистичным: "Флуктуации, связанные с погодой, всегда существовали, и последние недели с уже улучшающимися тенденциями ясно показывают, что люди просто отложили, а не отказались от своих садовых Activities".

Несмотря на трудности на рынках строительства и в центрах садоводства, розничная торговля, в частности, розничные торговцы семенами травы и растений и средствами защиты растений, показали рост в первой половине 2024 года. Эта позитивная динамика в розничной торговле контрастирует со снижением, наблюдаемым в керамической плитке и новой садовой мебели.

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