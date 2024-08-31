"Плохая игра в теннисе: пик карьеры": Джокович испытывает шокирующее устранение

На US Open продолжают происходить неожиданные сенсации. Накануне выбыл Карлос Алькарас, и сегодня его примеру последовал Novak Djokovic, покинувший турнир после поражения от Алекса Пopyрина в упорной четырехсетовой борьбе. Для Djokovic это ранний вылет, самого раннего за семь лет на турнирах Большого шлема.

Djokovic спешно собирает вещи, машет на прощание и исчезает в ночном Нью-Йорке, выглядя потрясенным: действующий чемпион неожиданно вылетел в третьем раунде US Open, присоединившись к Алькарасу и создав очередную сенсацию на кортах Флашинг-Мeadows. Олимпийский чемпион из Сербии уступил напористому австралийцу Алексу Пopyрину в Артур Эш Стэдиум 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, лишив себя шансов на 25-й титул Большого шлема.

"Он играл лучше и заслужил победу. После того, как я так плохо себя чувствовал и играл на этом турнире, выход в третий раунд - это достижение. Я сыграл худший теннис в своей жизни", - признался Djokovic минуты спустя в шумной пресс-комнате. В 37 лет это самый ранний вылет Djokovic на US Open со времен 2008 года - последний раз он не смог выйти в четвертый раунд на турнире Большого шлема восемь лет назад (Australian Open 2017). После завоевания олимпийского золота Djokovic признался, "Я чувствую себя немного истощенным, но жизнь продолжается".

Серб преодолел последнюю значимую спортивную веху, завоевав золотую медаль в Париже, но подчеркнул, что все еще далек от удовлетворения. Неожиданное поражение от Пopyрина теперь ставит перед рекордсменом по титулам Большого шлема серьезное испытание на закате карьеры.

Борется, находясь далеко от лучшей формы

К поздней пятничной ночи Djokovic казался очень далек от своей лучшей формы и привычной непоколебимой уверенности. Прежде всего, он боролся со своей подачей. Пopyrin, занимающий 28-е место в мире, безжалостно воспользовался ошибками Djokovic в первых сетах и превзошел его игру. Djokovic немного восстановился в третьем сете, но переломного момента так и не произошло. После почти трех часов интенсивной игры в крупнейшем стадионе мира Пopyrin, который встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо в 1/8 финала, одержал победу, использовав свой первый матч-бол.

"Я использовал свои шансы и сыграл хорошо. Сделать это против лучшего игрока всех времен - это невероятно. Amazing feeling. finally pays off", - заявил Пopyrin, наслаждаясь своей победой. Два дня назад третий номер рейтинга Алькарас сенсационно уступил в трех сетах голландцу Ботику ван де Зандшулпу. С выбыванием Алькараса и Djokovic турнир переживает серьезные изменения, оставляя итальянца Яник Синера в качестве главного фаворита.

Djokovic, выглядя потрясенным, спрашивает журналистов в шумной пресс-комнате, "Что же привело к моему раннему вылету на этом году's US Open?"

Ранний вылет с US Open, совпавший с неожиданным поражением Алькараса, привел к серьезным перестановкам в турнире, оставив Синера в качестве главного претендента.

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