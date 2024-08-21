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Планы обмана продолжаются с закрытием автомагистрали А39 между Люнебургом и Вольфсбургом.

Министр транспорта обрисовывает стратегию по укреплению маршрута A39 из Вольфсбурга в Люнебург, выделяя финансовые ресурсы. В أضo подскочив ожидание правовых споров.

 and  Max Becker
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Нижняя Саксония намерена продолжать проект А39.
Нижняя Саксония намерена продолжать проект А39.

- Планы обмана продолжаются с закрытием автомагистрали А39 между Люнебургом и Вольфсбургом.

Министерство транспорта в Ганновере решительно продвигается к строительству A39, которое будет проходить от Люнебурга до Вольфсбурга. В скором времени начнутся земляные работы в районе Эхра, в районе Гифхорн, так как надзорный орган по строительству дорог и трафика выделил необходимые средства для государственных и федеральных дорог, как сообщает ведомство. Строительство запланировано на весну 2025 года.

"Мы делаем все возможное, чтобы оперативно реализовать этот важный инфраструктурный проект в рамках закрытия пробела на A39", - заявил министр транспорта Оlaf Lies (СДПГ). Необходимые средства будут выделены, чтобы позволить Автобан ГмбХ объявить тендеры на строительство в этом году.

В 2019 году строительство южного участка было приостановлено из-за вмешательства Федерального административного суда. Недавно было опубликовано решение об утверждении участка A39 в районе Гифхорн. Это решение гарантирует, что загрязненные стоки с поверхности дороги не попадут в грунтовые воды на участке 7, простирающемся от Вейхаузена до Эхра (14,2 километра). Ближайший участок A39, стоимостью более 200 миллионов евро, включает в себя съезды в Вейхаузене и Эхра-Лессиен, а также станцию технического обслуживания "Таппенбекер Моор".

Однако из-за потенциальных правовых вызовов со стороны экологических организаций ministry временно приостановил реализацию участка дороги до установления конкретной даты начала строительства. В настоящее время не принято никаких чрезвычайных мер, подтвердил пресс-секретарь ministry. Lies сказал, что продолжит диалог с экологической ассоциацией BUND: "Конечно, мы хотели бы достичь соглашения без судебных разбирательств".

Кроме того, федеральный министр транспорта Волкер Виссинг (СВП) недавно поддержал новый участок A39. Автомагистраль обеспечит оптимальное соединение между регионами Люнебург и Вольфсбург, улучшив связь с Северогерманскими портами. Автобан ГмбХ имеет законное право разрабатывать и осуществлять примерно 106-километровое новое строительство. Общий бюджет составляет примерно 1,69 миллиарда евро (на 2023 год).

Северный участок A39 начинается в Гамбурге и заканчивается в Люнебурге, в то время как южный участок проходит от Вольфсбурга через Брауншвейг до Целле. Коммунальные службы с нетерпением ждут подходящей связи, в то время как экологи остаются решительно против.

Строительство A39 от Люнебурга до Вольфсбурга должно значительно улучшить связь с Северогерманскими портами, как признал федеральный министр транспорта Волкер Виссинг (СВП). Несмотря на временную приостановку из-за потенциальных правовых вызовов со стороны экологических организаций, тендеры на ближайший участок должны быть объявлены в этом году, что позволит Автобан ГмбХ начать проект весной 2025 года.

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