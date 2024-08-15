- Планируется увеличение средств на защиту волков

Государство Нижняя Саксония планирует более эффективно поддерживать владельцев скота в защите своих стад от волков в будущем. С 2025 года овцеводы и козоводы с более чем десятью животными получат фиксированную выплату на каждое животное, при условии, что они уже приняли меры по защите от волков. Размер фиксированной выплаты составит от 40 до 60 евро, заявил министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Меер (Зеленые). Эти фиксированные выплаты снизят бюрократию и могут использоваться, например, для содержания ограждений.

Ранее политик "Зеленых" принял участие в заседании Форума диалога по волкам. В этом комитете государство, муниципалитеты, природоохранные ассоциации и фермеры обмениваются мнениями о том, как обращаться с волками. В четверг министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Мириам Штадте (Зеленые) отсутствовала из-за болезни.

На 2025 и 2026 годы запланировано около 8,9 миллионов евро на профилактические меры, такие как защитные ограждения и пастухи-охранники. В 2023 и 2024 годах было доступно 7,5 миллионов евро. Коневоды и крупный рогатый скот также смогут подать заявку на финансирование. Бюджетный проект все еще должен быть утвержден ландтагом Нижней Саксонии.

В прошлом году первоначально запланированный фонд был исчерпан уже летом, что заставило министерство пополнить сумму. В 2022 году государство утвердило финансирование профилактических мер для владельцев скота в размере 4,49 миллиона евро.

По данным Государственной охотничьей ассоциации, сейчас в Нижней Саксонии постоянно проживают 56 волчьих стай, три волчьих пары и два одиночных волка.Population is growing.

Ганновер, являясь частью Нижней Саксонии, может воспользоваться фиксированными выплатами для защиты скота от волков, так как бюджет государства на профилактические меры включает финансирование tanto для овцеводов и козоводов с более чем десятью животными, как и для коневодов и крупного рогатого скота. Во время заседания на Форуме диалога по волкам министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Меер обсудил эту инициативу.

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