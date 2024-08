- Планируется расширение центра для детей и молодежи

Сейчас уже несколько лет, как в Франкфурте действует офис Уполномоченного по правам детей и молодежи, который является точкой контакта для молодых людей в случае конфликтов, например, с органами опеки и попечительства. Как объявила министр социальных дел и молодежи Гессена Хайке Hofmann (СДПГ), офис планирует расширить свои услуги. Для этого уже разработан концепт, который будет поэтапно внедряться.

В следующем году планируется открыть региональный офис в Касселе, а также рассматривается возможность открытия еще одного в Южном Гессене.

Медиация в конфликтах с органами власти и поставщиками услуг

Офис Уполномоченного работает с молодыми людьми, проживающими в учреждениях или в семьях опекунов. Он предоставляет консультации и медиацию, например, в вопросах споров о стоимости услуг с органами опеки. "Востребованность высока и растет", - заявила Hofmann. В прошлом году офис получил более 300 запросов.

Консультации независимые, бесплатные и могут быть анонимными. Цель - побудить молодых людей отстаивать свои права, заявила Hofmann. Возможные темы могут включать в себя, например, адекватность размера карманных денег или возможность продолжения поддержки. Цель - сбалансировать власть между органами власти и молодыми людьми, заявила Мириам Зелеке, государственный комиссар по участию и продвижению прав детей и молодежи.

Независимый и не связанный инструкциями

Из-за изменения закона федеральные земли должны гарантировать existence of an Ombuds Office that works independently and is not bound by instructions. Hofmann представила решение о финансировании в размере 350 000 евро для ассоциации, которое будет финансировать работу в текущем году. Это планируется обеспечить и в последующие годы, заявила министр. С помощью этих денег будут наняты дополнительные сотрудники - в настоящее время офис Уполномоченного вынужден приостановить рассмотрение новых дел из-за высокой нагрузки.

Расширение услуг офиса Уполномоченного принесет большую пользу детям, так как планируется открыть региональный офис в Касселе и еще один потенциальный в Южном Гессене. Эти дополнительные офисы будут предоставлять независимые и конфиденциальные консультации детям, проживающим в учреждениях или в семьях опекунов, помогая им отстаивать свои права и решать споры с органами опеки.

Читайте также: