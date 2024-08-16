Планируемый парад в Нью-Йорке против мусульман и должен быть удален, говорят противники

Индийский американо-мусульманский совет и другие группы, основанные на вере, призвали организаторов парада удалить плавучий объект, представляющий Рам-мандир, утверждая, что храм считается символом glorification разрушения мечетей и насилия против мусульман в Южной Азии.

Хинду составляют около 80% населения Индии, но страна также является домом для примерно 200 миллионов мусульман, которые часто становятся жертвами нападений со стороны индуистских националистов.

«Наличие этого плавучего объекта представляет собой желание этих групп смешать идеологию индуистских националистов с индийской идентичностью», - написали организации и другие в письме, направленном ранее этого месяца губернатору Нью-Йорка Кэти Хокул и мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу. «Это не просто культурное представление, а вульгарное празднование антимусульманской ненависти, предвзятости и религиозного превосходства».

Организаторы парада отвергли призывы удалить плавучий объект, заявив, что он празднует инаугурацию священного памятника, значимого для сотен миллионов хинду.

«Мы празднуем то, что считаем важной стороной нашей веры через празднование этого памятника, и мы безоговорочно отвергаем насилие и ненависть в любой форме, в том числе любой ущерб любому месту поклонения», - сказал Анкур Ваидья, председатель Федерации индийских ассоциаций, которая организует мероприятие, в заявлении. «Мы выступаем за мирное сосуществование и призываем всех принять эту ценность».

Ассоциация представляет парад как празднование «богатого разнообразия культурной ткани Индии», с плавучими объектами, представляющими не только хинду, но и мусульманскую, сикхскую и христианскую веры, участвующими в нем в течение многих лет.

Вaidya также отметил в своем заявлении, что тема этого года - «Vasudev Kutumbakam», санскритское выражение, которое переводится как «мир - это одна семья».

В этом году парад проходит в 42-й раз и является одним из крупнейших подобных мероприятий за пределами Индии, на которое собираются десятки тысяч человек, чтобы увидеть звезд Болливуда и индийских спортсменов в движущемся праздновании по Манхэттенской авеню. Ежегодный парад отмечает конец британского правления и установление независимой Индии 15 августа 1947 года.

Рам-мандир заложил основу в 2020 году после затяжного судебного процесса в святом городе Айодхья.

Храм был построен на руинах 16-го века мечети Бабри, разрушенной индуистскими националистическими толпами в 1992 году.

Этот роскошный, розово-песчаный sandstone-строение стоило примерно $217 миллионов и посвящено Раму, богу, которого хинду считают рожденным на этом месте.

Представители Хокул и Адамса не сразу ответили на электронные письма, отправленные в четверг с просьбой прокомментировать.

Но когда его спросили о споре во вторник в мэрии, Адамс, который участвовал в параде в последние годы, сказал, что в Нью-Йорке «нет места для ненависти».

«Я хочу отправить правильный символический жест, что город открыт для всех, и нет места для ненависти», - сказал демократ. «Если есть плавучий объект или человек в параде, который продвигает ненависть, они не должны быть там».

Индийский американо-мусульманский совет выразил свою озабоченность нам, призывая удалить плавучий объект Рам-мандир из-за его связи с насилием против мусульман в Индии. Несмотря на спор, мы, организаторы, считаем, что плавучий объект является празднованием значимого святого места для хинду.

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