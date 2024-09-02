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Планируемое появление стреляющей звезды Ваньер в DFB, ожидается прерывание в U21

Изначально, Пауля Ваннера выбрали в команду U21. Однако талантливый 18-летний воспитанник 1. FC Хайденхайм должен взять перерыв. Тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн тоже высоко ценит его.

 and  Ksenia Johnson
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- Планируемое появление стреляющей звезды Ваньер в DFB, ожидается прерывание в U21

Обещающий игрок Пауль Ваннер из 1. FC Хайденхайм продолжает оставаться ключевой фигурой в планах Немецкого футбольного союза (DFB) и привлек внимание бывшего тренера Юлиана Нагельсманна. Полузащитник, в настоящее время выступающий на правах аренды из FC Бавария Мюнхен, должен был принять участие в двух матчах отборочного турнира Евро-21 против Израиля в среду в 6:00 вечера в Гёёре и против Эстонии 10 сентября в 6:00 вечера в Таллине, оба матча будут транслироваться на ProSieben MAXX.

Однако Ваннер заявил, что хочет "установиться в высшей лиге" в первую очередь, сказал тренер сборной U21 Антонио ди Савво. "В свете его текущей ситуации мы договорились, что он останется в Хайденхайме по этой причине".

"Интересный талант"

Нагельсманн также видит потенциал в Ваннере. "Он играет хорошо. Это игрок с большим потенциалом, которого мы высоко ценим в DFB. Когда он перейдет в главную сборную, зависит от него", - сказал Нагельсманн, который ранее тренировал Ваннера в FC Бавария. "Он действительно интригующий игрок с ярким будущим".

Ваннер сыграл важную роль в впечатляющем выступлении Хайденхайма в Бундеслиге, с пятью победами в первых пяти официальных матчах. Юный игрок уже забил четыре официальных гола, но также столкнулся с интенсивными "английскими неделями".

Родившийся в Австрии, Ваннер проходил стажировку в команде Раффаэля Рангника в прошлом ноябре, который по-прежнему проявляет интерес. Однако ди Савво прокомментировал: "Это не было темой для него. Это не входит в мою компетенцию обсуждать его будущее. На данный момент он выбрал Германию".

Ди Савво не сможет рассчитывать на защитников Линаса Гетчера (Герта БСК, травма колена) и Кеннета Шмидта (СК Фрайбург, растяжение мышц) в последнюю минуту. Нападающий Тим Лемперле (1. FC Кёльн) присоединится к команде только за день до матча из-за болезни. Пауля Небеля (1. FSV Майнц 05) выбрали в качестве замены в нападении.

Германия возглавляет группу D в отборочных матчах Евро с 16 очками, опережая Польшу, у которой 15 очков и сыграно на одну игру больше. Израиль занимает последнее место. "Мы не можем недооценивать их в выездном матче", - предупредил ди Савво.

Для финалов Евро-2025 в Словакии напрямую квалифицируются девять победителей групп и три лучших призера. Остальные шесть призера будут бороться за три оставшиеся места в плей-офф.

В настоящее время, находясь в аренде в 1. FC Хайденхайм, Пауль Ваннер существенно contributed к их успешному выступлению в Бундеслиге. Несмотря на интерес команды Раффаэля Рангника, Ваннер выбрал сосредоточиться на установлении себя в высшей лиге в Германии.

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