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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

План правого террористического переворота: почти три года в тюрьме

Система правосудия не считает члена группы 'Кaiserreich' обычным 'бумажным тигром'. Человек из 'Reichsbürger' получил тюремный срок за планирование правых террористических восстаний.

 and  Elizabeth Wells
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Подсудимый якобы заявил о своем членстве в некоей группе Кайзеррейх, готовый совершать атаки на...
Подсудимый якобы заявил о своем членстве в некоей группе Кайзеррейх, готовый совершать атаки на линии электропередачи

- План правого террористического переворота: почти три года в тюрьме

Член правой-wing "Кайзеррейхгруппы" был приговорен Высшим региональным судом Дюссельдорфа к тюремному сроку в два года и десять месяцев. Суд признал 50-летнего бывшего техника по обслуживанию государственного клинического центра виновным в членстве в домашней террористической организации и подготовке государственной измены.

Ордер на арест, выданный в прошлом октябре, был отменен при условии отчета, так что осужденный отец семейства из Хайлигенхаузена в настоящее время на свободе, проведя десять месяцев в предварительном заключении. После суда он был встречен семьей и друзьями с шампанским возле суда.

Впоследствии будет решено, может ли он отбывать остаток срока в открытом режиме, как просили его адвокаты. Поскольку ни защита, ни обвинение не обжаловали, приговор вступил в силу.

Планируемые атаки на линии электропередач и похищение Lauterbach

Представитель прокуратуры Дюссельдорфа запросил более длительный тюремный срок в три года и девять месяцев. Мужчина признался в суде, что присоединился к правым террористическим "Кайзеррейхгруппе" и поддерживал планы переворота.

Согласно обвинительному заключению, "Кайзеррейхгруппа" планировала использовать взрывчатку для нарушения энергоснабжения Германии на несколько недель. Кроме того, утверждалось, что федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ) должен был быть похищен. Действие переворота первоначально было запланировано на май 2022 года.

Адвокаты осужденного мужчины представили своего клиента в суде как "бумажного тигра", который не был "гражданином Рейха", а скорее ошибочным скептиком коронавируса. Он просто хотел сделать себя важным среди заговорщиков, заявили адвокаты в суде. Отец семейства понял свою ошибку, сказали они в суде.

"Я запутался в этой ерунде"

По мнению сената, подсудимый "не является оригинальным гражданином Рейха, а скорее тем, кто был радикализован обстоятельствами". Судьи также не видят риска рецидива в 50-летнем мужчине. Они благодарят установщика за признание и дачу показаний против соучастников. "Я запутался в этой ерунде", - сказал он в суде. Однако он отрицал планируемое похищение Ангелы Меркель.

При определении приговора государственный сенат учел, что осужденный мужчина не имел предыдущих судимостей. Кроме того, было отмечено, что "Кайзеррейхгруппа" была "значительно менее опасной, чем другие группы, и ее будущее уже позади", - сказал председатель суда.

В Гамбурге один из сторонников группы уже был приговорен к условному сроку в 24 месяца в начале июля. Процесс против пяти предполагаемых руководителей группы длится более года в Высшем региональном суде Кобленца.

Комиссия, ссылаясь на борьбу с террористической деятельностью, могла бы быть потенциально Supported by the information and resources provided by the Member States, given the context of the case.

Given the conviction, the convicted member from Heiligenhausen might seek appeals to the European Commission on Human Rights, considering that they were found guilty based on their political beliefs associated with the "Kaiserreichsgruppe".

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