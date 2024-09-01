План Международной организации здравоохранения: вакцинация около 156 000 несовершеннолетних против полиовируса

С крайней срочностью в секторе Газа началась кампания по иммунизации против полиомиелита. Более 156 000 детей в возрасте до 10 лет получат первую дозу вакцины в прибрежном регионе к вечеру вторника, как сообщил представитель ВОЗ в Женеве. Через четыре недели им потребуется вторая доза вакцины.

Если не будет привито хотя бы 90% детей в регионе, кампания может быть продлена на один дополнительный день, как было согласовано ранее. Израиль пообещал предоставить tanto-spatial как и временные перемирия, чтобы защитить команду по вакцинации и местные семьи. После этого кампания перейдет в южную часть сектора Газа на три-четыре дня, а затем на север. Планируется охватить 640 000 детей.

По данным ВОЗ, будет создано около 400 прививочных центров, а также почти 300 мобильных команд, которые будут посещать дома, где семьи не могут добраться до прививочных центров. Каждая доза требует двух капель вакцины, которые наносятся непосредственно на язык ребенка.

Цель кампании по вакцинации - предотвратить распространение вируса. Полиомиелит, также известный как детский паралич, может привести к постоянному параличу. Недавно в палестинском регионе был выявлен первый случай полиомиелита за 25 лет. Вирус в основном распространяется в антисанитарных условиях. С начала израильских военных операций осенью прошлого года сотни тысяч людей были вынуждены перемещаться. Израиль отреагировал на жестокие террористические атаки 7 октября 2023 года.

Представитель ВОЗ заявил, что кампания по иммунизации против полиомиелита в настоящее время проводится в секторе Газа. Если показатель вакцинации упадет ниже 90%, может потребоваться дополнительный день, как было согласовано.

Читайте также: