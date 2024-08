- Пиво, колбасы и жирные машины <unk> что плохого в предрассудках к немцам

Содержание

Пиво

Сосиски

Посещение паба

Вождение автомобиля

Посещение стадиона

Германия, это пиво, сосиски, Бундеслига и вождение толстого автомобиля – и для многих посещение паба также является частью немецкой культуры. Статистика дает представление о том, как и где Германия на самом деле развивается с этими клише. Просто скажем: Некоторые люди, возможно, должны быть очень сильными сейчас, потому что есть много движения и неожиданных трендов в якобы неизменных немецких привычках.

Пиво

Хотя поэт Август Генрих Гоффман фон Фаллерслебен (1798-1874) в "Das Lied der Deutschen" – от которого происходит немецкий национальный гимн – не упоминает пива, но вина ("Немецкое вино и немецкая песня, пусть сохранят свой старый прекрасный звук в мире"), многие за рубежом думают о пиве, когда слышат слово "Германия". Особенно об Октоберфесте в Мюнхене. "Искусство пивоварения – это визитная карточка Германии", заявляет Германский союз пивоваров.

Но ему приходится иметь дело с существенным развитием. За последние 25 лет потребление на душу населения здесь сократилось примерно на треть. В целом по стране это было всего 88 литров, из которых почти 8 литров – безалкогольное пиво. Пять лет назад это было еще 99 литров пива. Развитие кажется быстрым. Ура, Германия? Похоже, все меньше и меньше.

Сосиски

Жарка брецелей летом, еда боквурста в канун Рождества, заказ курривурста в столовой – мало что кажется более немецким, чем сосиски. Будь то тюрингская рёстбратвурст, нюрнбергская рёстбратвурст или одна из многих других разновидностей: для многих туристов попробовать сосисочные специалитеты, например, в баварских тавернах, кёльнских пабах или франкфуртских яблочных винах, является частью их посещения Германии.

Но Федеральная ассоциация немецких производителей сосисок и ветчины имеет горькую пилюлю: потребление мясных продуктов, таких как сосиски или ветчина, на душу населения сокращается. Десять лет назад это было почти 30 кг, а теперь всего около 25 в год. Общее потребление мяса на душу населения почти на 10 кг меньше, чем в 2014 году. Свинина по-прежнему лидирует с 27,5 кг на душу населения, но десять лет назад было на 10 кг больше. Также кажется, что мясные прилавки в супермаркетах умирают.

Посещение паба

"Die kleine Kneipe in unserer Straße – da, wo das Leben noch lebenswert ist", – писал Михаэль Кунце для Петера Александра почти 50 лет назад. " Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist." Ну, эти места все больше исчезают. В течение некоторого времени в Германии наблюдается огромное закрытие пабов.

Согласно федерации DEHOGA (Гостиничная и ресторанная ассоциация), по данным Федерального статистического управления, в 2015 году еще было около 31 000 пабов. В 2019 году их было почти 29 000, а в 2022 году осталось всего 21 000. Данные за 2023 год будут опубликованы Федеральным статистическим управлением в марте 2025 года.

Между тем была – мы помним – коронавирусная пандемия со своими разрушительными последствиями для сферы гостеприимства и поведения на улице. Возрастающие затраты на энергию, аренду и персонал, видимо, делают остальное.

Германия – "Автомобильная" страна. "Автомобиль был изобретен в Германии. Пассажирский автомобиль, грузовик и автобус", – заявляет ассоциация автомобильной промышленности (VDA). "Электрический двигатель также был изобретен в Германии, как и компьютер". Цель, по словам VDA, – "климатонейтральная мобильность к 2050 году. С электроприводом, с электро-топливом, с водородом".

С сильным экологическим движением некоторые люди могут подумать, что Германия отходит от автомобиля и индивидуального движения. Однако это предположение ошибочно. Статистика Федерального управления автотранспорта в Фленсбурге показывает: Десять лет назад в Германии было зарегистрировано около 44 миллионов легковых автомобилей, а сейчас их больше 49 миллионов.

Самый высокий рост числа зарегистрированных легковых автомобилей был недавно зарегистрирован в сегменте танкообразных SUV, которых теперь около шести миллионов – примерно в два раза больше, чем пять лет назад. Большие автомобили в Германии? Конечно!

Посещение стадиона

Бундеслига является одной из ведущих лиг в футболе. Однако есть тенденция к снижению посещаемости. Если в сезоне 2018/19 было зарегистрировано 13,3 миллиона зрителей на матчах (первой) Бундеслиги, то в сезоне 2023/24 их было всего 11,9 миллиона. В плане досуга посещение стадиона больше не считается уникальным.

С другой стороны, посещаемость театров выглядит иначе: Благодаря федеративной структуре Германии она превратилась в богатейший театральный ландшафт в мире – потому что на протяжении веков на немецкой территории было много небольших государств и правителей со своими собственными дворами, где часто также основывались свои театры. Каждый год в Германии больше людей посещают театры, чем стадионы Бундеслиги.

Но и здесь есть тенденция к снижению. В довоенном периоде (сезон 2018/19) было зарегистрировано 22,9 миллиона зрителей в театрах. Недавно это было на 19 процентов меньше. Последние статистические данные от Немецкой театральной ассоциации (2022/23 – первый "нормальный" театральный сезон после трех сезонов с закрытиями из-за короны) показывают посещаемость 18,6 миллиона зрителей.

