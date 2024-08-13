- Пиво, колбаса, автомобиль: вот как выглядит Германия сегодня

Германия, это пиво, сосиски, Бундеслига и езда на больших машинах - и для многих посещение паба также является частью немецкой культуры. Статистика дает представление о том, как и где Германия действительно развивается в этих клише. Просто скажем: Некоторые из них, возможно, должны быть довольно сильными, так как есть много движения и неожиданных трендов в якобы незыблемых немецких традициях.

Пиво

Хотя поэт Август Генрих Гофман фон Фаллерслебен (1798-1874) в "Песне немцев" - откуда происходит немецкий национальный гимн - не упоминает пива, а говорит о вине ("Немецкое вино и немецкая песня, пусть во всем мире звучат их старые прекрасные звуки"), многие за рубежом думают о пиве, когда слышат слово "Германия". Особенно об Октоберфесте в Мюнхене. "Пивоварение - это визитная карточка Германии", заявляет Федерация немецких пивоваров.

Но ей приходится сталкиваться с существенным развитием. За последние 25 лет потребление на душу населения здесь сократилось примерно на треть. В целом по стране оно недавно составляло всего 88 литров, из которых почти 8 литров приходилось на безалкогольное пиво. Пять лет назад это было еще 99 литров пива. Развитие кажется быстрым. Ура, Германия? Похоже, все меньше и меньше.

Еда сосисок

Жарка брецелей летом, еда бockwurst на Рождество, заказ currywurst в столовой - мало что кажется более немецким, чем сосиски. Будь то тюрингская жареная брецель, нюрнбергская Rostbratwurst или один из многих других сортов: для многих туристов дегустация сосисочных специалитетов, например, в баварских тавернах, кёльнских пабах или франкфуртских яблочных винах, является частью их посещения Германии.

Но Федерация производителей немецких сосисок и ветчины имеет горькую пилюлю: потребление мясных продуктов на душу населения, таких как сосиски или ветчина, снижается. Десять лет назад это было почти 30 килограммов, а теперь всего около 25 в год. Общее потребление мяса на душу населения почти на десять килограммов меньше, чем в 2014 году. Свинина все еще лидирует с 27,5 килограмма на душу населения, но десять лет назад это было на десять килограммов больше. Также кажется, что мясные прилавки в супермаркетах исчезают.

Посещение паба

"Маленький паб в нашей улице - там, где жизнь еще стоит того, чтобы жить", - писал Михаэль Кунце для Петра Александра почти 50 лет назад. "Там в пабе в нашей улице, никто не спрашивает, что у тебя есть или кто ты". Ну, таких мест становится все меньше. В течение некоторого времени в Германии фиксируется массовое сокращение пабов.

Согласно Федерации DEHOGA (Ассоциации отелей и ресторанов), по данным Федерального статистического управления, в 2015 году их было еще около 31 000. В 2019 году их было почти 29 000, но в 2022 году осталось всего 21 000 - данные за 2023 год будут опубликованы Федеральным статистическим управлением в марте 2025 года.

Между ними была - мы помним - пандемия COVID-19 с ее разрушительными последствиями для индустрии гостеприимства и поведения на выходных. Возрастающие затраты на энергию, аренду и персонал, вероятно, тоже не помогают.

Вождение автомобиля

Германия - страна автомобилей. "В Германии был изобретен автомобиль. Пассажирский автомобиль, грузовик и автобус", заявляет Ассоциация немецкой автомобильной промышленности (VDA). "Также электромотор и компьютер". Цель, согласно VDA, - "климатонейтральная мобильность к 2050 году/latest. С электроприводом, с e-топливом, с водородом".

С довольно сильным эко-движением некоторые люди могут подумать, что Германия отходит от автомобилей и индивидуального движения. Однако это предположение ошибочно. Статистика Федерального управления автотранспорта в Фленсбурге показывает: Десять лет назад в Германии было зарегистрировано примерно 44 миллиона легковых автомобилей, а сегодня их более 49 миллионов.

Самый высокий рост числа зарегистрированных легковых автомобилей наблюдался в сегменте внедорожников, которых теперь около шести миллионов - примерно в два раза больше, чем пять лет назад. Большие машины в Германии? Несомненно!

Посещение стадиона

Бундеслига входит в число ведущих футбольных лиг. Однако наблюдается снижение посещаемости. Если в сезоне 2018/19 на матчах (первой) Бундеслиги было зарегистрировано 13,3 миллиона зрителей, то в сезоне 2023/24 их было всего 11,9 миллиона. В плане досуга посещение стадионов едва ли можно считать уникальным.

С другой стороны, посещаемость театров выглядит иначе: Благодаря исторической структуре Германии с множеством небольших государств и правителей со своими собственными дворами, где часто основывались свои театры, Германия стала самым богатым театральным ландшафтом в мире. Каждый год в Германии посещают театры больше зрителей, чем стадионы Бундеслиги.

Однако и здесь наблюдается снижение. Перед периодом коронавируса (сезон 2018/19) было зарегистрировано 22,9 миллиона зрителей в театрах. Недавно это число сократилось примерно на 19%. Последние статистические данные Ассоциации немецких театров (2022/23 - первый "нормальный" театральный сезон после трех сезонов с закрытиями из-за коронавируса) показывают посещаемость 18,6 миллиона зрителей.

Автомобили SUV показали наибольший рост, их количество в обращении составляет около шести миллионов, что более чем вдвое превышает показатель пятилетней давности. Большие автомобили в Германии по-прежнему являются обычным явлением на дорогах.

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