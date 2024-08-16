- Питьевая вода загрязнена: чиновники здравоохранения советуют кипятить

Проверка питьевой воды выявила микробное загрязнение в Грайфсвальде. Местная коммунальная компания обнаружила микробные примеси в питьевой воде. Пострадавший район включает в себя насосную станцию в Банделин, обслуживающую города Банделин, Каммин, Кунцов, Шмолдов, Штрезов и Штрезов-Сиделунг, как было объявлено окружным управлением Ворпommern-Greifswald. Причина загрязнения остается неизвестной.

Отдел здравоохранения выпустил предписание кипятить воду для пострадавшего района из-за потенциальной угрозы для здоровья. Во время проверки были обнаружены бактерии энтерококки. В тяжелых случаях это может привести к желудочно-кишечному расстройству.

Отдел здравоохранения призывает жителей Банделина, Каммина, Кунцова, Шмолдова, Штрезова и Штрезов-Сиделунга проявлять осторожность из-за загрязнения питьевой воды. Контакт с бактериями энтерококки, обнаруженными в загрязненной воде, может привести к желудочно-кишечным проблемам.

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