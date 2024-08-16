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Питьевая вода на территории Бундесвера не загрязнена

Всё ясно в Мёркихене

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Водопроводная вода на военной базе не загрязнена
Водопроводная вода на военной базе не загрязнена

Питьевая вода на территории Бундесвера не загрязнена

Все чисто на базе немецких вооруженных сил в Мехернихе: питьевая вода в городе Северный Рейн-Вестфалия не загрязнена, согласно предварительному анализу. В ней не обнаружено химических веществ, сообщил представитель города агентству AFP в пятницу. Биологические вещества также можно было в основном исключить. Однако жителям было рекомендовано кипятить воду перед употреблением в качестве меры предосторожности. В настоящее время нет связи с аналогичными инцидентами на других базах вооруженных сил.

Дальнейший анализ питьевой воды будет проведен администрацией города Мехерних, с результатами, ожидаемыми после выходных. THEN будет определено, безопасно ли снова пить воду.

В четверг было обнаружено повреждение ограждения на территории водохранилища питьевой воды города, из которого также черпает воду ближайшая база вооруженных сил. THEN город посоветовал воздерживаться от использования воды для питья или принятия душа. Около 10 000 человек были затронуты. Ночные расследования проводились для определения загрязнения воды.

Территориальное командование вооруженных сил подтвердило инцидент агентству AFP. Водохранилище действительно является "гражданской инфраструктурой", сказал представитель, но вооруженные силы также используют его - "так что мы тоже затронуты, как и город Мехерних".

В среду подобные инциденты произошли на других базах вооруженных сил в Северном Рейне-Вестфалии. Было подозрение в подделке внутренней системы питьевой воды на авиационной базе поддержки Кёльн-Ван. На базе поддержки Гейльнкирхен был отражен проникновение, без подозрительных находок в питьевой воде. Обе базы были оцеплены.

Несмотря на то, что в предварительном анализе не выявлено загрязнения, дальнейшее расследование необходимо для всестороннего исключения наличия других, в том числе химических или биологических веществ в водоснабжении Мехерниха. В независимости от результатов в Мехернихе, власти остаются бдительными в отношении потенциальных угроз на других базах вооруженных сил по всей Северному Рейну-Вестфалии.

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