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Питчер борется в присутствии Голланда и уходит преждевременно.

В матче против Венгрии, закончившемся победой 5:0, Никлас Фюллькруг забил гол. Однако в ключевом матче Лиги наций против Голландии он получил травму и выбыл из состава, что заставило главного тренера национальной команды перестроить свою стратегию.

 and  Melissa Williams
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Никлас Фюллькруг провалил тренировочное испытание, которое было проведено Bundestrainerом Юлианом...
Никлас Фюллькруг провалил тренировочное испытание, которое было проведено Bundestrainerом Юлианом Нагельсманном, на последней тренировке команды.

- Питчер борется в присутствии Голланда и уходит преждевременно.

Форвард Никлас Фюллькруг пропустит важнейший матч немецкой национальной футбольной команды в Лиге наций против Нидерландов. 31-летний нападающий не сможет принять участие в вечерней игре (20:45 по центральноевропейскому времени/RTL) на стадионе «Йохан Кройфф Арена» из-за дискомфорта в левом ахилловом сухожилии, как объявила DFB несколько часов перед началом матча.

Фюллькруг начал матч в стартовом составе Германии против Венгрии в прошлую субботу в Дюссельдорфе и забил первый гол. Это был его 14-й гол в 22-м международном матче. Он пытался тренироваться вечером в понедельник на арене «Амстердам Арена» с синей повязкой на нижней ноге, но был вынужден закончить раньше срока. «Еще не ясно, сможет ли он играть», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции ранее.

Фюллькруг должен был рано утром в день матча отправиться в Лондон, чтобы присоединиться к своему новому клубу «Вест Хэм Юнайтед». Против голландцев, как ожидается, центральным нападающим снова будет Кай Хаверц. В матче против Венгрии он играл за Фюллькругом в линии нападения с Джамалом Мусиалой и Флорианом Вирцем. Нагельсманн не хотел менять эту новую расстановку.

Несмотря на пропуск важного матча против Нидерландов, форвард Никлас Фюллькруг доказал свою силу в предыдущем матче Лиги наций Германии против Венгрии, забив первый гол. В его отсутствие Кай Хаверц, как ожидается, займет его место центрального нападающего против голландской команды.

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