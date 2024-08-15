Писториус требует большего внимания

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к повышенной бдительности после предполагаемых случаев саботажа в немецких вооруженных силах. "Мы оперативно отреагировали на обоих объектах, заблокировали доступ, ужесточили контроль, привлекли следственные органы и инициировали лабораторные тесты", - сказал Писториус Spiegel. "Эти инциденты показывают, что мы должны оставаться бдительными".

Сбор улик на двух затронутых пунктах поддержки в Кёльн-Ване и Гейльнкирхене завершен, объявило министерство обороны в четверг. Расследование продолжается, результатов пока нет. В Кёльн-Ване подозревали в загрязнении воды в среду, а в Гейльнкирхене попытку проникновения неизвестного лица удалось предотвратить.

"Конечно, мы пересматриваем наши меры безопасности и при необходимости корректируем их", - сказал Писториус. "Этот процесс уже начался". На данный момент нет конкретных указаний на связь между двумя инцидентами в Кёльн-Ване и Гейльнкирхене, сказал министр. "Теперь мы должны дождаться результатов дальнейшего расследования и действовать осторожно. Мы доверяем проверенному сотрудничеству с соответствующими следственными органами".

На данный момент нет подтвержденных данных о потенциальных виновниках или мотивах. Некоторые эксперты Бундестага предположили, что за инцидентами может стоять Россия. Однако эксперт по внешней политике ХДС Родерих Киезеветтер заявил в четверг в Deutschlandfunk, что это все спекуляции. Хотя природа инцидентов соответствует тактике России, нельзя исключать и другие возможности, такие как виновники из числа исламистов или левых экстремистов.

"Теперь важно подготовиться к тому, что мы окажемся в прицеле России", - сказал Киезеветтер. "Россия видит в нас цель войны". Германии теперь нужна "изменение стратегии национальной безопасности", добавил он, которое уделяет больше внимания предупреждению и предотвращению кризисов. Для этого также необходимо усилить разведывательные службы.

"Предполагаемые случаи саботажа в Кёльн-Ване и Гейльнкирхене привели к тщательному пересмотру наших мер безопасности в немецких вооруженных силах", - заявил Писториус. "В свете этих инцидентов крайне важно оставаться бдительными и готовиться к потенциальным будущим угрозам, учитывая восприятие нас Россией".

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