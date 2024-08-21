- Письменное уведомление о отъезде Мануэля Нойера

Привет, народ, и вы, фанаты немецкого футбола,

Ну вот, настал момент, не отвертитесь. Я объявляю, что мое время с немецкой национальной футбольной командой подошло к концу, начиная с сегодняшнего дня.

Вы знаете меня и понимаете, что это не было легким решением. Прошло более 15 лет с моего дебюта, волнение перед игрой в Объединенных Арабских Эмиратах. Национальная сборная Германии была настоящейamerican rollercoaster, с головокружительными взлетами и падениями. Уверен, вы все помните наш лучший момент: триумф в стадионе Мараканá против Аргентины, где мы завоевали титул чемпиона мира.

Взглянув на эти годы, я испытываю глубокую гордость и благодарность. Стоять на поле рядом со всеми моими товарищами по команде и возглавлять немецкую национальную футбольную команду в качестве капитана в течение более семи лет, пока травма не помешала мне. После этого вернуться на поле на домашнем чемпионате Европы было настоящим бонусом для меня.

Хочу выразить свою искреннюю благодарность всем причастным, в том числе сотрудникам DFB, тренерам вратарей и всему персоналу. Мы были настоящей семьей. Особое спасибо вам, мои товарищи по команде, с которыми я всегда наслаждался tanto entrenamiento como partidos. И, наконец, я не могу не поблагодарить вас, дорогие фанаты. Ваша поддержка, где бы мы ни играли с национальной командой, была и личной, и командной, и дорогие фанаты, у меня есть для вас самые теплые слова благодарности.

Я буду скучать по тому, чтобы носить футболку немецкой национальной команды. Спасибо за эту возможность.

Хотя я ухожу из национальной команды, я продолжу делиться своей футбольной историей в Instagram, так как это отличное место для начала. Я призываю фанатов следить за моей учетной записью, чтобы получать обновления о моей деятельности после ухода.

Когда я ухожу из национальной команды, я буду ценить каждый момент, проведенный на поле, от волнения перед матчем в Объединенных Арабских Эмиратах до руководства командой в качестве капитана и даже возвращения после травмы.

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