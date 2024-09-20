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Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.

Известная журналистка из журнала New York Olivia Nuzzi временно приостановлена, чтобы разрешить внешнюю проверку, после того как были обнародованы сведения о ее участии в частных отношениях с бывшим политическим деятелем, который может быть значительным для предвыборной кампании 2024 года, в то...

 and  Max Becker
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Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.

Несмотря на желание журнала сохранить анонимность, источник, близкий к ситуации, поделился с CNN информацией о том, что связь была с Робертом Ф. Кеннеди-младшим, бывшим независимым кандидатом в президенты, который недавно поддержал Дональда Трампа. Этот источник утверждал, что связь была эмоциональной и онлайн, без физического аспекта.

После контакта с CNN представитель Кеннеди не предоставил немедленный комментарий, но сообщил Оливеру Дарси из Status, который первым сообщил об этом, что Кеннеди отрицает романтическую связь с Нуччи. Он заявил: "Мистер Кеннеди встретился с Оливией Нуччи всего один раз в жизни, по ее предложению, что привело к негативной статье".

В ответ на CNN Нуччи заявила, что динамика общения с объектом статьи перешла в личное русло, и она сожалеет о том, что не сообщила об этом изданию.

Она объяснила: "В начале этого года динамика некоторых общений между мной и предыдущим объектом статьи перешла в личное русло. В течение этого периода я не продолжала освещать тему и не использовала его в качестве источника". Отношения не имели физического аспекта, но прозрачность была необходима, чтобы избежать впечатления конфликта. Она выразила глубокое сожаление за то, что не сообщила об этом своевременно, и извинилась перед теми, кого подвела, в частности, перед своими коллегами из Нью-Йорка.

Заявление от Нью-Йоркского журнала объявило, что Нуччи в настоящее время находится в отпуске, и издание проводит более подробное независимое расследование.

Нуччи написала статью о Кеннеди в прошлом ноябре и с тех пор опубликовала множество материалов о Трампе и его кампании 2024 года.

Согласно журналу, Нуччи "недавно" призналась в связи с объектом освещения, что нарушает принципы журнала в отношении конфликта интересов и раскрытия информации.

Заявление Нью-Йоркского журнала уточняет: "Если бы мы знали об этой связи, она не продолжала бы освещать президентскую кампанию".

Журнал также заявил, что "проверка ее опубликованных работ не выявила неточностей или признаков предвзятости". Тем не менее, журнал выразил сожаление по поводу этого нарушения доверия к своим читателям.

После признания связи с объектом освещения Нуччи подверглась критике за то, что не раскрыла это в своих деловых отношениях со СМИ. Несмотря на отрицание романтической связи, связь Кеннеди с представителем СМИ вызвала вопросы, что привело к дальнейшему изучению его деловых связей.

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