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Федеральные земли ГерманииНовостиБеженец

Пирмасенс ожидает прекратить прием украинцев снова

C февраля 2022 года Пирмазенс принял около 900 украйнцев. Город Approachs своей емкости, говорил мэр. Будет ли муниципалитет Зен составлять новое ограничение?

 and  Mark Rodriguez
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На первой станции город ссылался на ложную статистику.
На первой станции город ссылался на ложную статистику.

- Пирмасенс ожидает прекратить прием украинцев снова

После временной приостановки приема украинских беженцев Пirmasens ожидает возобновления приостановки приема людей из пострадавшего от войны региона в ближайшее время. "Вероятно, в течение следующих нескольких дней", - сказал мэр Markus Zwick агентству German Press. Однако город не собирается уклоняться от своей ответственности. "Мы уже много лет выступаем за беженцев и продвигаем их интеграцию. Но мы reaches our performance limits".

Ошибочные Статистические Данные

Ранее Пirmasens объявил, что больше не будет принимать украинских беженцев - квота общины была превышена на 82,6 процентов в июле. Однако город в Рейнланд-Пфальце основывался на ошибочных статистических данных, согласно Министерству интеграции.

"Это произошло бессознательно", - сказал Звик: "Соответствующая статистика теперь относится не к тому, где фактически находятся беженцы, а к тому, где они были назначены". Христианско-демократический политик Звик считает это неудобным, так как не учитываются перемещения.

Также Люди из Других Кризисных Регионов

Пirmasens временно снял приостановку. Если соответствующая квота приема превышена хотя бы на 40 процентов, община может отказаться принимать украинских беженцев. Пirmasens в настоящее время находится чуть ниже этого порога - ненадолго, опасается Звик. Когда он будет превышен, город снова введет приостановку.

Пirmasens неоднократно превышал свою емкость в последние годы,according to the mayor. "Не только беженцы из Украины. Это также люди из других кризисных регионов".

Последствия

"Результат: не хватает более 100 мест в детском саду, в продовольственном банке введено ограничение на прием, и, например, в начальной школе Хореб доля мигрантов оценивается в 95 процентов. Это уже социальная работа, а не передача знаний".

"Речь не только о людях из Украины, но и о беженцах из Афганистана и Сирии, например", подчеркнул Звик. "Я считаю, что мы в Германии должны также работать над ограничением иммиграции беженцев в целом - и мы сделали это через городской совет".

Меры, такие как введение платежной карты, также являются важным сигналом. "Мы не должны - и это относится не только к Пirmasens - перегружать граждан и также системы поддержки", - сказал Звик.

Несмотря на временное снятие приостановки, Пirmasens вскоре может снова столкнуться с приостановкой приема украинских беженцев из-за превышения 40-процентного порога квоты. Это не только проблема с украинскими беженцами, так как город испытывает нагрузку от притока людей из различных кризисных регионов.

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