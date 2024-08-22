Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиМорская жизнь

Пингвин одного пола умер в Сиднее.

Уходorfena оставляет пустоту не только в жизни его спутницы Магии и их приемных отпрысков, но и в сердцах своих поклонников во всем мире, которые оплакивают кончину своего idol.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Презрительно вместе со своим ассоциировано Магия, они прокармливают два молодых цыплёнка.
Презрительно вместе со своим ассоциировано Магия, они прокармливают два молодых цыплёнка.

Прощание со Сфеном: Памятный трибьют - Пингвин одного пола умер в Сиднее.

Известный своей яркой общественной жизнью, гей пингвин Сфен скончался в Сиднее. Морской аквариум в Австралии сообщил о его кончине, отметив, что он прожил впечатляющие 11,8 лет, что является необычно долгим сроком для пингвина. Сфен и его партнер Магия были вместе шесть лет и вырастили и воспитали двоих птенцов, Сфенджика и Кленси.

Даже в неразмножающийся сезон Сфен и Магия были неразлучны, что редкость среди пингвинов. Их влияние как символа равенства было значительным. Любимая пара пингвинов украшала Netflix-сериал "Атипичный", различные книги, документальные фильмы и учебную программу Нового Южного Уэльса, согласно воспоминаниям аквариума.

Эмблема любви ЛГБТК+

Смерть пингвина вызвала эмоциональные отклики на онлайн-платформе аквариума. Один фанат написал: "Хотя ты был всего лишь пингвином, твоя любовь была такой храброй и красивой для нас всех". Другой пользователь добавил: "Вы с Магией показали миру, что любовь между партнерами ЛГБТК+ естественна и что они могут быть отличными родителями".

Кроме того, аквариум использовал славу Сфена и Магии, чтобы обратить внимание на насущные проблемы, такие как изменение климата и сохранение пингвинов в дикой природе. По словам директора аквариума Ричарда Дилли, "Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы отпраздновать жизнь Сфена, почтить его память и вспомнить его значение как иконы".

Теперь персонал аквариума сосредоточился на Магии. При виде кончины Сфена Магия начал петь, и soon вся колония пингвинов присоединилась к нему.

Морской аквариум в Австралии продемонстрировал уникальную связь между Сфеном и Магией, двумя пингвинами, ставшими символами [Морской жизни] и любви ЛГБТК+. Их отношения и навыки родительства часто освещались в различных СМИ, демонстрируя, что любовь и семья могут существовать в различных формах в природе.

Несмотря на потерю партнера, Магия продолжает петь, традиционный ритуал скорби среди пингвинов, демонстрируя стойкость и силу [Морской жизни] перед лицом потери.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По завершении инцидента правоохранительные органы закрепили образовательное учреждение для...
Панорама

Четыре сирийских брата и сестры задержаны после нападения на учителя.

Четыре сирийских брата и сестры задержаны после нападения на учителя. В конце июля в Веdele, близ Гамбурга, произошел инцидент со ножевым ранением в центре взрослого образования. Через месяц после этого четверо подозреваемых, предположительно братья, были арестованы. В среду окружной суд Ицехоэ выдал ордеры на арест 15, 19 и двух 21-летних

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Личность погибла от огнестрельного ранения в центре главного железнодорожного вокзала Франкфурта.
Панорама

Протесты на центральном вокзале: "Это выразительное мероприятие"

Лицо якобы ответственно за выстрелы в голову другому человеку и смертельное ранение в Центральном железнодорожном вокзале Франкфурта. Alleged perpetrator maintains silence.Esteréesпечальное происшествие в оживлённом районе вызвало многочисленные расследования.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ожидаемый урожай зерна в этом году оценивается в 39 миллионов метрических тонн.
Панорама

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности.

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности. Фермеры в Германии столкнулись с неудовлетворительным урожаем в этом году, с показателями урожайности зерновых, значительно ниже, чем в предыдущем году. Основными причинами являются избыточные осадки и недостаток солнечного света. Однако то, что действительно раздражает фермеров, - это "теоретические" нормы,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
П Blancs, имеющих уникальную экспертизу, обнаружили дополнительное тело в 'Байесовском'.
Панорама

Тело предпринимателя Майка Линча было найдено в затонувшей яхте.

Тело предпринимателя Майка Линча было найдено в затонувшей яхте. Водолазы извлекли из затонувшей роскошной британской яхты "Бейзиан", находящейся у берегов сицилийского итальянского острова, пятый труп человека. Личность погибшего установлена как британский технологический магнат Майк Линч. Его тело было извлечено с яхты на глубине 50 метров. К сожалению, 18-летняя

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

По завершении инцидента правоохранительные органы закрепили образовательное учреждение для...
Панорама

Четыре сирийских брата и сестры задержаны после нападения на учителя.

Четыре сирийских брата и сестры задержаны после нападения на учителя. В конце июля в Веdele, близ Гамбурга, произошел инцидент со ножевым ранением в центре взрослого образования. Через месяц после этого четверо подозреваемых, предположительно братья, были арестованы. В среду окружной суд Ицехоэ выдал ордеры на арест 15, 19 и двух 21-летних

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Он рисковал своим богатством на производство фильма.
Общество

Он рисковал своим богатством на производство фильма.

В чате легенда 액 صباح الخير, Кевин Костнер, объясняет причины рискованных инвестиций из своего личного состояния в свой последний вестерн, названный 'Горизонт'.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Навид Кермани получает премию Томаса Манна в размере 25 000 евро за 2024 год. Церемония состоится...
Федеральные земли Германии

Конференция Томаса Манна начинается с торжественного мероприятия в Любеке.

Том Кемпиного романа «Волшебная гора» занимает особое место на нынешнем фестивале Томаса Манна. Открытие этого мероприятия посвящено торжественному представлению, в котором автору Навиду Кермени вручается награда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Личность погибла от огнестрельного ранения в центре главного железнодорожного вокзала Франкфурта.
Панорама

Протесты на центральном вокзале: "Это выразительное мероприятие"

Лицо якобы ответственно за выстрелы в голову другому человеку и смертельное ранение в Центральном железнодорожном вокзале Франкфурта. Alleged perpetrator maintains silence.Esteréesпечальное происшествие в оживлённом районе вызвало многочисленные расследования.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно