Прощание со Сфеном: Памятный трибьют - Пингвин одного пола умер в Сиднее.

Известный своей яркой общественной жизнью, гей пингвин Сфен скончался в Сиднее. Морской аквариум в Австралии сообщил о его кончине, отметив, что он прожил впечатляющие 11,8 лет, что является необычно долгим сроком для пингвина. Сфен и его партнер Магия были вместе шесть лет и вырастили и воспитали двоих птенцов, Сфенджика и Кленси.

Даже в неразмножающийся сезон Сфен и Магия были неразлучны, что редкость среди пингвинов. Их влияние как символа равенства было значительным. Любимая пара пингвинов украшала Netflix-сериал "Атипичный", различные книги, документальные фильмы и учебную программу Нового Южного Уэльса, согласно воспоминаниям аквариума.

Эмблема любви ЛГБТК+

Смерть пингвина вызвала эмоциональные отклики на онлайн-платформе аквариума. Один фанат написал: "Хотя ты был всего лишь пингвином, твоя любовь была такой храброй и красивой для нас всех". Другой пользователь добавил: "Вы с Магией показали миру, что любовь между партнерами ЛГБТК+ естественна и что они могут быть отличными родителями".

Кроме того, аквариум использовал славу Сфена и Магии, чтобы обратить внимание на насущные проблемы, такие как изменение климата и сохранение пингвинов в дикой природе. По словам директора аквариума Ричарда Дилли, "Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы отпраздновать жизнь Сфена, почтить его память и вспомнить его значение как иконы".

Теперь персонал аквариума сосредоточился на Магии. При виде кончины Сфена Магия начал петь, и soon вся колония пингвинов присоединилась к нему.

Морской аквариум в Австралии продемонстрировал уникальную связь между Сфеном и Магией, двумя пингвинами, ставшими символами [Морской жизни] и любви ЛГБТК+. Их отношения и навыки родительства часто освещались в различных СМИ, демонстрируя, что любовь и семья могут существовать в различных формах в природе.

Несмотря на потерю партнера, Магия продолжает петь, традиционный ритуал скорби среди пингвинов, демонстрируя стойкость и силу [Морской жизни] перед лицом потери.

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