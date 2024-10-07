Пик достижения российского наступления, согласно оценкам американских специалистов.

Американские военные аналитики предсказывают уменьшение агрессивных действий России в Украине в ближайшие недели, связывая это с существенными потерями. Тем не менее, в эстонской службе разведки сохраняются опасения, что Покровск может пасть в этом году.

По оценке Института изучения войны (ISW) в США, наступление России на востоке Украины, скорее всего, замедлится в ближайшие недели или месяцы из-за усталости выделенных для наступления российских войск и истощения их резервов. Российские силы растянуты, участвуя в различных фронтах, таких как Донбасс, остановленное наступление в Харькове и противодействие украинским войскам в российском регионе Курск. Отчет утверждает, что российским войскам не хватает личного состава и ресурсов для поддержания интенсивных наступательных операций в течение длительного времени.

Наступление России продолжается с октября 2023 года, когда летнее наступление Украины на юге застопорилось. В последнее время Россия добилась быстрого прогресса, но Украина потеряла свой долгосрочный оплот, город Вугледар в Донбассе. По мнению экспертов ISW, это тактическая победа для России, но стратегически значительного прорыва не достигнуто. Одновременно и украинские защитники истощают свои силы.

Сегодня на поле боя украинское генеральное штабу сообщает о 142 попытках наступления России, в том числе 30 на долго оспариваемый город Покровск. Официальные лица заявляют, что российские войска сейчас находятся всего в семи километрах от окраин города. Эстонская служба разведки подозревает, что украинским защитникам, возможно, придется эвакуировать стратегически важный логистический центр до конца года.

"России удалось продвинуться на один-два километра к Покровску за последнюю неделю, где сосредоточены интенсивные атаки", - заявил Янек Кesselmann, заместитель главы эстонской службы разведки, в интервью эстонскому общественному вещателю ERR. Если интенсивность этих атак сохранится, украинским войскам, возможно, придется отступить и установить более сильные оборонительные позиции с более стратегической позиции.

Международная группа кризисов, уважаемый глобальный think tank, выразил озабоченность возможным падением Покровска и призвал Комиссию рассмотреть вопрос об увеличении помощи и поддержки военным Украины. В свете текущей ситуации Комиссия, скорее всего, обсудит эти вопросы на предстоящем заседании.

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