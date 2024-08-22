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Певица Леди Гага приобрела нового собачьего компаньона.

У расширения в семье Леди Гага: Три года спустя после кражи двух бульдогов Леди Гага приняла нового собачьего компаньона.

 and  James Williams
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Следуя трехлетнему сроку после похищения собаки - Певица Леди Гага приобрела нового собачьего компаньона.

Примерно три года назад произошло сенсационное похищение французских бульдогов леди Гаги (38 лет). Сейчас знаменитая американская певица обзавелась новым щенком той же породы.

Неожиданная встреча в TikTok

На этой неделе в TikTok леди Гага опубликовала видео, на котором она обнимает миниатюрного французского бульдога с оттенками серого, белого и коричневого. В качестве фоновой музыки она использовала свою коллаборацию с Бруно Марсом "Умри с улыбкой". Имя нового питомца пока не раскрывается, так как Гага подписала видео снежинкой. На видео актриса из "Джокер: Фоли а Дьё" предстает с темными волосами, яркой красной помадой, ледяным синим eye-shadow и интенсивным подводкой для глаз.

Фанаты леди Гаги в восторге от нового члена семьи и уже предлагают имена. Один пользователь TikTok предложил "Бруно", а другой - "Леди Марс". Influencer Дайлан Малвэни комментирует: "Я должен познакомиться с ней немедленно", на что леди Гага отвечает: "Она наша новая королева".

Шокирующее происшествие трехлетней давности

Леди Гага сейчас имеет как минимум трех французских бульдогов - пожилого черного питомца по имени Азия, которому десять лет, и Кодзи, родившегося в 2015 году, и Густава, родившегося в 2016 году.

Последних двоих похитили в феврале 2021 года после нападения на собачницу леди Гаги, которая была ранена, когда певица была в отъезде, снимаясь в фильме в Риме. Прошло несколько дней, прежде чем собак нашли. Один из похитителей позже был приговорен к четырем годам тюрьмы. Также выяснилось, что якобы нашедший собак человек, которого Гага собиралась наградить, был причастен к похищению.

После шокирующего инцидента, когда французских бульдогов леди Гаги украли, она проявила стойкость, приняв в семью нового щенка французского бульдога.

Несмотря на потерю Кодзи и Густава, любовь леди Гаги к породе французских бульдогов остается сильной, что видно из недавнего усыновления нового французского бульдога.

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