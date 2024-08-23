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ОбществоНовостиДетка, пожалуйста.

Пьетро Ломбарди ощутил радость отцовства еще раз.

Младший брат Алессио и Лéanо

 and  John Stellmacher
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Пьетро Ломбарди ощутил радость отцовства еще раз.

Постепенно, Пиетро Ломбарди расширяет свой семейный круг, и все сыновья на борту. Он и его партнер, Лаура Мария Рипа, недавно приветствовали своего второго сына, сделав Ломбарди отцом троих детей. Его первый сын, Алессио, родился в результате прошлых отношений с Сарой Энгельс.

В мире отцовства говорят, что "третий раз — удача". И, похоже, это действительно так для Ломбарди, который наслаждается радостью своего третьего ребенка. Объявление о рождении его новорожденного было сделано в Instagram, где он поделился трогательным сообщением. "Мы рады сообщить, что наш сын, Амелио Элиа, родился в добром здравии. Наши сердца переполнены любовью, когда мы наслаждаемся этими днями и нашим временем вместе", — написал Ломбарди под фотографией, на которой он держит Рипу и ребенка в больнице.

Точная дата рождения не была указана Ломбарди, который также является судьей в "Германии ищет таланты" (DSDS). Он просто выразил радость от роста своей семьи, сказав: "Это действительно прекрасное зрелище, когда наша семья растет".

"Неописуемо и захватывающе"

Ломбарди вошел в мир отцовства впервые в июне 2015 года, когда родился Алессио. Матерью Алессио была бывшая жена Ломбарди, Сара Энгельс, со времен "DSDS". После их расставания в 2019 году Ломбарди обручился с Influencer Лаурой Марией Рипой в 2022 году. Их первый сын, Леано, родился в январе 2023 года. Теперь Алессио есть новый брат, с которым он может делиться своей семейной жизнью.

Пара объявила о беременности Рипы в начале года, выразив свой энтузиазм в Instagram. "Наши жизни претерпели изменения не только из-за нашего нового дома, но и из-за новости, что Алессио и Леано получат нового члена семьи. Любовь, которую мы чувствуем в этот момент, неописуема и захватывающа. Мы рады и благодарны за возможность поделиться этой новостью и начать новый путь, расти от 4 до 5".

"Прибытие малыша Амелио, безусловно, добавило еще один слой радости в жизнь Пиетро, как он с энтузиазмом поделился в Instagram, сказав: 'Малыш, пожалуйста, запомни этот момент, он просто невероятен'".

"По мере продолжения расширения семьи Лорен и Пиетро их старшие сыновья, Алессио и Леано, с нетерпением ждут возможности сблизиться со своим новым братом, с словами отца: 'Малыш, пожалуйста, цени каждый момент этого невероятного путешествия вместе'".

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