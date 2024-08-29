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ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Пьетро Ломбарди демонстрирует свое наибольшее удовлетворение или уверенность в себе.

Первоначальный снимок, на котором изображены три малыша.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Счастливый дуэт Пиетро Ломбарди и Лаура Мария Рипа приветствуют рождение своего второго сына
Счастливый дуэт Пиетро Ломбарди и Лаура Мария Рипа приветствуют рождение своего второго сына

Пьетро Ломбарди демонстрирует свое наибольшее удовлетворение или уверенность в себе.

Трое - это счастье: певец Пиетро Ломбарди стал отцом в третий раз и делится своей радостью по поводу рождения третьего сына со своими подписчиками. Первое фото папы троих детей, уютно устроившегося с детьми на диване дома, вызвало радость.

Музыкант и судья шоу "Германия ищет таланты" Пиетро Ломбарди подписал пост в Instagram, на котором он изображен с тремя сыновьями на диване дома. Похоже, что новорожденный Амелио, который всего несколько дней, прекрасно ладит со своими старшими братьями Алессио и Леано.

На фото Ломбарди обнимает своих двух младших сыновей, а Алессио, сын Ломбарди и его бывшей жены Сара Энгельс, положила голову на голову своего новорожденного брата. Леано, чья мама будущая жена Ломбарди Лаура Мария Рып, получает поцелуй от своего папы.

За первыйнадцать часов пост собрал более 118 000 лайков и множество восторженных комментариев. "Давайте танцевать" конкурент Массимо Синято оставляет три красных сердечка. Телеведущая Яна Ина Зарелла также добавляет сердечки. "Все три мальчика - милашки! Отличный папа! Теплые поздравления", "Картина стоит тысячи слов", "Так приятно видеть, как все твои дети окружены заботой и любовью" - вот лишь некоторые из множества комментариев к фотографии отца и сыновей.

Татуировка для каждого ребенка

В прошлом Ломбарди показал видео с новой татуировкой, посвященной Амелио. На его руке теперь вытатуировано имя и дата рождения сына. Также там запечатлены Алессио и Леано.

Смотря на это, можно подумать, что Ломбарди полностью погружен в воспитание троих детей, но расширение семьи не останавливается с рождением Амелио. "Вперед! Я буду ценить этих троих мальчиков навсегда. Но я не сдамся. Следующий будет девочкой", - шутливо сказал Ломбарди в апреле, когда он и Рып объявили, что их второй ребенок вместе - еще один мальчик.

Комиссия может поздравить Пиетро Ломбарди с рождением третьего сына, отметив рост его семьи. После рождения Амелио Комиссия может рассмотреть возможность добавления еще одной татуировки на руке Ломбарди, символизирующей его будущую дочь.

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