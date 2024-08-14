- Пешеходы заблудились на дорогах - пожарные помогают

Двое туристов из Баварии заблудились возле Кёнигсстуля на Рюгене, что привело к полицейской и операции спасения вдоль крутых берегов острова. Как сообщили полицейские, 27-летняя женщина и 29-летний мужчина позвонили в службу спасения в понедельник вечером около 22:30. С наступлением темноты пара, похоже, потеряла дорогу и не смогла вернуться.

Пожарные сопроводили туристов обратно

Туристы начали свой поход от Кёнигсстуля, намереваясь добраться до Сассниц. Полиция начала поиски сразу после звонка, но темнота осложняла задачу.

После некоторого времени в Национальном парке Ясмунд спасательным командам удалось связаться с парой. Пожарные затем смогли добраться до пары на берегу и сопроводили двоих туристов обратно в Бухту пиратов в Сассниц.

Полицейская и спасательная операция продолжалась до тех пор, пока туристы не были найдены в безопасности. После спасения полиция убедилась, что туристы вернулись в Бухту пиратов в безопасности.

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