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Пешеход из Великобритании погиб во время шторма на Майорке.

Пучина Торрент де Парейс на севере Майорки служит раем для любителей ходить и ценителей природы. Но во время непогоды она превращается в смертельную опасность.Germany*****тураouinческие*ту extraction**usd*целоуротство

 and  Viktoria Klein
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Прогноз на Майорку предсказывает ухудшение погоды в среду.
Прогноз на Майорку предсказывает ухудшение погоды в среду.

- Пешеход из Великобритании погиб во время шторма на Майорке.

Шторм унес жизнь британской туристки на Майорке. Тело 26-летней женщины было найдено вблизи ущелья Торрент-де-Пареис, расположенного в северной части испанского острова Майорка. Об этом трагическом инциденте сообщила полиция Гражданская гвардия. Женщина была частью группы из двенадцати смелых туристов, в которую входили немец, француз, несколько британцев и испанцев. Десять туристов были успешно спасены живыми до наступления темноты во вторник с помощью вертолета и веревок. Они были заблокированы из-за стремительных наводнений и страдали от сильного холода и намокания.

Торрент-де-Пареис: потрясающий, но опасный маршрут

Торрент-де-Пареис, длиной 2,8 километра с вертикальным падением 180 метров, находится в сердце горного хребта Сьерра-де-Трамунтана, известного туристического направления, которое включает самую высокую вершину Майорки, Пуйг-Майор (1445 метров). Скалы ущелья поднимаются в некоторых местах на поразительные 200 метров. Прохождение через torrent считается одним из самых захватывающих походов на Балеарских островах, но также известен своей сложностью. Подъем и спуск через большие валуны часто бывают недооценены.

Нарушения погоды и внезапные наводнения

Возмущающаяся штормовая система, приносящая сильные дожди и грозы, вызвала задержки до двух часов в аэропорту Пальма во вторник. Несколько внезапных наводнений привели к закрытию дорог. Несмотря на кратковременные, но интенсивные дожди, шторм сопровождался сильными порывами ветра. Более 90 литров дождя выпало на квадратный метр в короткий период.

Оранжевое предупреждение на среду

Амена, метеорологическая служба, предсказывала еще худшие погодные условия в среду, выпустив оранжевое предупреждение для всех Балеарских островов (и значительных регионов вдоль испанского средиземноморского побережья) до 6:00 вечера. Предсказывались проливные дожди, грозы и штормовые порывы ветра со скоростью более 120 километров в час. Однако в среду утром на Майорке сияло яркое солнце, и почти вся испанская средиземноморская область была свободна от задержек рейсов. Оранжевое предупреждение было снято к четвергу.

Несмотря на то, что она была частью группы смелых туристов, 26-летняя женщина, к сожалению, не выдержала жестоких условий во время похода. Ее товарищи по походу, как и другие члены группы, столкнулись с опасными условиями, в том числе со стремительными наводнениями и сильным дождем.

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