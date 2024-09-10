- Первым из них был немецкий доклад, в котором подробно описывались условия в Балтийском море.

Проект по сохранению водно-болотных угодий привел к неожиданному открытию редкого вида растения в Шлезвиг-Гольштейне. Водная звездчатка (Limosella aquatica) была обнаружена в Ріккельсбюльском коуге, как сообщил Фонд природоохранных мероприятий. "Это настоящий ботанический сюрприз", - заявил руководитель проекта Оливер Гранке. Это скромное местное растение находится под угрозой исчезновения в самой северной земле и занесено в Красную книгу.

В этом году водную звездчатку обнаружили в больших количествах в Ріккельсбюльском коуге. "Возможно, это единственное ее появление во всей земле Шлезвиг-Гольштейн в этом году", - сказал Гранке.

Водная звездчатка процветает в местах с колебаниями уровня воды и динамическим сочетанием воды и пастбищных животных, что приводит к почти голым ландшафтам. Она предпочитает илистые места по берегам рек, озер или прудов, а также мелководные затопленные каналы.

Восстановление после длительного покоя

Гранке предполагает, что определенное действие проекта по водно-болотным птицам могло сыграть роль в возрождении водной звездчатки в коуге, граничащем с Данией. В прошлом году он и его команда восстановили мелководные каналы, известные как "группы", с помощью специального плуга, восстановив территорию, заполненную в течение десятилетий.

В этом году мелководные каналы наполнились осадками, создав подходящие условия для водно-болотных птиц, таких как биттер, весной. Кажется, что спящий семенной банк водной звездчатки, зарытый на глубине около 30 сантиметров в течение десятилетий, был оживлен. Удаление верхнего слоя вывело семена на поверхность и разбудило их после длительного сна, благодаря улучшенным условиям.

Основная цель проекта - защита требовательной птицы биттер

Гранке подчеркивает важность охранных мероприятий для требовательного вида, такого как биттер (Limosa limosa), которого называют "Грета" на западном побережье. "Если биттер процветает, многие другие редкие виды будут защищены под его покровительством", - сказал он.

Проект "Жизнь-Лимоза", названный "Где Грета?", Направлен на выявление предпочтительных мест обитания биттера и других водно-болотных и луговых птиц с 2012 по 2023 год. В этом году в коуге было насчитано рекордные 39 гнездящихся пар биттеров.

Другие овощи можно посадить в восстановленных мелководных каналах для разнообразия экосистемы, что может привлечь больше дикой фауны. Возрождение водной звездчатки также показало важность сохранения таких водно-болотных угодий, которые могут содержать спящие семенные банки различных видов растений.

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