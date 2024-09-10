Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиОн умер.

Первые жертвы в результате нападения украинцев на окраине Москвы.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
На первом этапе погибли в результате украинских нападений на Московскую область.
На первом этапе погибли в результате украинских нападений на Московскую область.

Первые жертвы в результате нападения украинцев на окраине Москвы.

Атаки гигантских украинских дронов привели к первому гражданскому жертве в ближайшем Подмосковье в ходе продолжающегося конфликта с Россией. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил через сервис Telegram, что 46-летняя женщина скончалась после удара дрона по жилому зданию в Раменском, расположенном к югу от мегаполиса. Одновременно Германия, Франция, Великобритания и США ввели новые санкции против Ирана из-за поставок оружия России.

Министерство обороны России заявило о предотвращении 144 украинских дронов. Семьдесят два были сбиты над Брянской областью возле украинской границы, двадцать - в Московской области, и четырнадцать - в пограничной зоне Курской области, среди других регионов.

Авиаудар вблизи Москвы спровоцировал отмену или задержку рейсов в нескольких аэропортах вокруг российской столицы, в том числе в крупных хабах, таких как Домодедово и Шереметьево, как сообщают государственные СМИ.

Украина и Россия ведут ночные атаки дронами друг против друга, но украинские дроны редко добираются до Московской области. В ответ на преступление центральное российское следственное ведомство возбудило уголовное дело. Кремль осудил атаку и пообещал эскалацию своей offensivы в Украине.

На третий день Министерство обороны России объявило о новых территориальных приобретениях в восточной украинской области Донецк. Российские войска якобы захватили город Красногоровку и три соседних села. До конфликта Красногоровка, расположенная примерно в 20 километрах от российского Донецка, имела население около 16 000 человек и традиционно считалась украинским оплотом в регионе.

После удара дрона местный житель, 46-летний мужчина, также трагически скончался в результате нападения. В свете этих инцидентов власти Москвы призвали к повышенной бдительности и подготовке экстренных служб.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.
Политика

Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Воскрешение почти четырехлетней правовой инициативы, возглавляемой чернокожими избирателями, призванной запретить возможное запугивание избирателей и членов участковых комиссий со стороны бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии, неожиданно набирает силу по мере приближения...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно