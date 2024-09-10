Первые жертвы в результате нападения украинцев на окраине Москвы.

Атаки гигантских украинских дронов привели к первому гражданскому жертве в ближайшем Подмосковье в ходе продолжающегося конфликта с Россией. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил через сервис Telegram, что 46-летняя женщина скончалась после удара дрона по жилому зданию в Раменском, расположенном к югу от мегаполиса. Одновременно Германия, Франция, Великобритания и США ввели новые санкции против Ирана из-за поставок оружия России.

Министерство обороны России заявило о предотвращении 144 украинских дронов. Семьдесят два были сбиты над Брянской областью возле украинской границы, двадцать - в Московской области, и четырнадцать - в пограничной зоне Курской области, среди других регионов.

Авиаудар вблизи Москвы спровоцировал отмену или задержку рейсов в нескольких аэропортах вокруг российской столицы, в том числе в крупных хабах, таких как Домодедово и Шереметьево, как сообщают государственные СМИ.

Украина и Россия ведут ночные атаки дронами друг против друга, но украинские дроны редко добираются до Московской области. В ответ на преступление центральное российское следственное ведомство возбудило уголовное дело. Кремль осудил атаку и пообещал эскалацию своей offensivы в Украине.

На третий день Министерство обороны России объявило о новых территориальных приобретениях в восточной украинской области Донецк. Российские войска якобы захватили город Красногоровку и три соседних села. До конфликта Красногоровка, расположенная примерно в 20 километрах от российского Донецка, имела население около 16 000 человек и традиционно считалась украинским оплотом в регионе.

После удара дрона местный житель, 46-летний мужчина, также трагически скончался в результате нападения. В свете этих инцидентов власти Москвы призвали к повышенной бдительности и подготовке экстренных служб.

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