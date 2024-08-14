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Первые посетители украденных драгоценностей в Зеленом хранилище

Алмазная комната является самым великолепным залом Исторического Зеленого шкафа в Дрездене. Сейчас там выставлены украденные и возвращенные ювелирные изделия из алмазов и сапфиров.

 and  Viktoriya Miller
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Посетителям снова разрешено увидеть драгоценности в Зеленом кабинете.
Посетителям снова разрешено увидеть драгоценности в Зеленом кабинете.

- Первые посетители украденных драгоценностей в Зеленом хранилище

На следующий день после официальной презентации первые посетители Исторической Зеленой Сокровищницы увидели украшения, похищенные в 2019 году и позже возвращенные, выставленные в их стене-витрине. Житель Дрездена, который водил своих французских друзей по Саксонским государственным художественным коллекциям, выразил "великую радость" при виде этого. Однако он все еще был шокирован жестокостью и неуважением, проявленными к сокровищам искусства и музею. "Но радость превалирует", - сказал 65-летний мужчина, показывая своим друзьям, как воры-грабители использовали топоры, чтобы проломить отверстия в специальном стекле витрины, чтобы добраться до сверкающих алмазов и бриллиантов - и затем вырвали их из оправ или разделили.

Спекулятивный художественный грабеж в ноябре 2019 года

Художественный грабеж 25 ноября 2019 года считается одним из самых спекулятивных в Германии. Преступники похитили 21 уникальное историческое ювелирное изделие из 18-вековой коллекции драгоценных камней и причинили ущерб более чем на один миллион евро. Пятеро молодых людей из клана Реммо были приговорены к тюремным срокам Дрезденским региональным судом в мае 2023 года за кражу, а также поджог автомобиля для отступления в подземном гараже жилого здания и распределителя электроэнергии. Незадолго до Рождества 2022 года они вернули большинство награбленного через своих адвокатов.

История уголовного дела в качестве части экспозиции

Почти благоговейная тишина царила перед стеной-витриной, где были выставлены Алмазная роза и набор бриллиантов, а также ювелирные изделия королевы, вскоре после открытия всемирно известного музея на первом этаже Резиденцшloss. Люди с интересом читали историю уголовного дела, которое также стало международной сенсацией, на цифровом стеллаже рядом с ней и долго смотрели на похищенные предметы. С четверга часы работы будут продлены до 8:00 вечера каждый день. Доступ возможен только по предварительной записи, чтобы защитить экспонаты разных веков, некоторые из которых свободно выставлены на консолях. 1000 бесплатных билетов на сентябрь, которые SKD разыграл в Интернете, были разобраны к вечеру вторника, как сообщил представитель.

Некоторые выдающиеся объекты все еще отсутствуют

Историческая витрина, разграбленная в ту ночь в ноябре, была отремонтирована и пополнена почти через полтора года. Только те предметы из наборов бриллиантов и алмазов, которые воры пощадили или не смогли достать через проломленные топором отверстия в стекле, находились на своих первоначальных местах: пуговицы, пряжки и жемчужные ожерелья. Теперь многие пробелы заполнены, но три выдающихся объекта с крупными камнями все еще отсутствуют - в том числе эполет с "Саксонским Белым", бриллиантом почти 50 карат, который эксперты считают одним из самых важных алмазов в мире.

Вернувшиеся ювелирные изделия, когда-то считавшиеся бесценным искусством, теперь выставлены для посетителей. Несмотря на усилия по восстановлению, некоторые из самых значительных артефактов, таких как эполет с "Саксонским Белым", все еще отсутствуют.

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