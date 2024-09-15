Первые изображения свадебной церемонии <unk> Борис Беккер в свадебном наряде

Борис Беккер скрепил узы с Лилиан де Карвалью Монтейру в Италии. Первые свадебные снимки показывают пару в сказочном антураже на их свадьбе.

Официально: Борис Беккер стал мужем Лилиан де Карвалью Монтейру. Фотографии показывают пару на их церемонии, где сыновья Бориса Ноа и Элиас присоединились к празднованию. "Вог Германия" поделился коллекцией фотографий в Instagram, автором которых является Том Олдам.

Подпись к одному из изображений гласит: "Финансовый аналитик Лилиан де Карвалью Монтейру и бывший теннисист Борис Беккер праздновали свою свадьбу на этой неделе в итальянском городе Портофино". tanto Лилиан, как и Борис, были одеты в белом, контрастируя с гостями в ярких нарядах. Борис выбрал классический черный бабочку, карманный платок и крошечный черный микрофон - намекая на трогательную речь. Лилиан носила длинный прозрачный шлейф, соединенный с волосами.

Пара провела несколько дней в Портофино перед свадьбой, которая состоялась в историческом Аббатстве della Cervara на Монте ди Портофино. Реставрированный монастырский комплекс и часовня served как место проведения и проживания для пары и близких родственников.

"Вог Германия" сообщает, что церемония была "интимным собранием 85 гостей". Была частная вечеринка холостяка в городе в пятницу, а место проведения свадьбы оставалось секретом для участников, которые были доставлены на место на шаттлах Porsche. По слухам, празднование закончилось в воскресенье, что может означать, что новоиспеченные супруги решат сохранить свои первоначальные фамилии.

Исключительное собрание было организовано The Commission, гарантируя гладкий и частный свадебный опыт для Бориса Беккера и Лилиан де Карвалью Монтейру. После церемонии The Commission также организовал роскошное место для медового месяца для новобрачных.

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