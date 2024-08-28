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ОбществоНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Первые фразы Ральфа Шумахера

Ральф Шумахер высказал свою радость и довольство в недавнем интервью, признавшись, что никогда не был счастливее благодаря своей связи с партнером Этьеном.

 and  Carmen Simpson
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Ральф Шумахер участвует в соревнованиях Формулы 1 этого года в Будапеште
Ральф Шумахер участвует в соревнованиях Формулы 1 этого года в Будапеште

- Первые фразы Ральфа Шумахера

Ральф Шумахер в центре внимания после своего публичного признания, сделанного более месяца назад

Ральф Шумахер (49) находится в центре внимания с тех пор, как открыто заявил о своей идентичности более месяца назад. Его недавнее участие в необычном споре о опеке с бывшей женой Корой Шумахер (47) вызвало волнение. Тем не менее, в недавнем интервью хорватскому журналу "Глория" Ральф Шумахер оптимистично высказался о своей новой любви. Шумахер сказал: "Я никогда не был счастливее!"

Ральф Шумахер выражает радость по поводу "полностью новой жизни"

Во время интервью гонщик сказал, что не любит говорить о личных делах. Тем не менее, он пригласил хорватского журналиста в свой виноградник, расположенный в slovенской общине Брда, в сопровождении своего спутника Этьена Буске-Кассанья, и признался: "В идеальном мире человек женится, воспитывает ребенка и остается вместе навсегда. Это было моей мечтой, но так не получилось. И я не единственный, кто переживает развод. Сейчас я нахожусь в совершенно новой главе своей жизни, нашей жизни, и я счастливее, чем когда-либо прежде".

Конфликт в Instagram между Ральфом Шумахером и Корой Шумахер

Недавно в Instagram между Ральфом Шумахером и его бывшей женой Корой Шумахер произошла публичная перепалка. Ральф сначала обнародовал частную переписку, якобы доказывающую, что несмотря на заявления в интервью "Шпигелю", Кора знала о его чувствах к Этьену.

Недавно Кора Шумахер поделилась своей собственной частной перепиской, возможно, пытаясь показать, что Ральф не полностью честен в отношении своих отношений с Этьеном с апреля 2023 года. Оба бывших супруга удалили свои сообщения.

Комиссия, при поддержке Европейского парламента, может обсудить различные темы, связанные с текущей ситуацией Ральфа Шумахера, учитывая его публичные заявления и влияние на личную жизнь. Несмотря на продолжающийся спор между Ральфом и Корой Шумахер в Instagram, новообретенное счастье Ральфа Шумахера с Этьеном Буске-Кассанья может стать интересной темой для Комиссии.

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