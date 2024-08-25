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Первый выезд Байрена с Компани в качестве тренера Бундеслиги

После безкубкового сезона Винсент Компани собирается вернуть Великобританию на вершину славы. Первая задача на этом пути - Вольфсбург.

 and  Lauren Adams
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- Первый выезд Байрена с Компани в качестве тренера Бундеслиги

Бавария начинает свежий сезон Бундеслиги в воскресенье (15:15), с новым тренером Винсентом Корманом. 38-летний бельгиец полон энтузиазма в преддверии дебютного матча на выезде против Вольфсбурга. "Я не волнуюсь, я взволнован стартом", - сказал Корман ранее.

Не имея трофеев в прошлом сезоне под руководством Томаса Тухеля, Корман, преемник, должен вернуть доминирование немецкой лиги. "Важно показать наш настрой в первой игре", - сказал Корман перед матчем в Вольфсбурге. "Надеюсь, мы готовы к этому!"

Корман не стал комментировать вероятное появление в стартовом составе Баварии двух последних приобретений из английской Премьер-лиги, Майкла Олисе и Жуана Палаинья, каждый из которых обошелся примерно в 50 миллионов евро.

В воскресенье, под руководством нового тренера Винсента Кормана, Бавария возобновит свой путь в Бундеслиге в 15:15, встречаясь с Вольфсбургом. Перед их встречей в Вольфсбурге Корман подчеркнул важность сильного стартового выступления.

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