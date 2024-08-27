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Первый урожай винограда в долине Эльбы

Крайне низкая температура причинила серьезный ущерб лозам в долине Эльбы в Саксонии. Несмотря на повторное цветение, значительно меньше винограда вызревает на лозах, что приводит к их раннему сбору.

 and  Vladimir Milov
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В процессе сбора винограда сорта Голд и Рислинг перемещаются в сосуд для брожения.
В процессе сбора винограда сорта Голд и Рислинг перемещаются в сосуд для брожения.

- Первый урожай винограда в долине Эльбы

В долине Саксонского Эльба в разгаре сезон сбора винограда. Команда государственной винодельни «Шloss Wackerbarth» из Радебеула и крупнейшей частной винодельни Саксонии, «Шloss Proschwitz Prinz zur Lippe», расположенной возле Мейсена, начали сбор урожая в понедельник. Сорт «Голдрислинг», саксонская специалитет, был собран с одноименного виноградника «Парадиз» на Wackerbarth, в то время как Proschwitz собирал виноград для основы раннего игристого вина из Пино Нуар.

В ближайшие дни наступит черед раннего созревания сорта «Соларис», как заявил представитель Wackerbarth Мартин Юнге. К сожалению, из-за погодных потерь этот сорт не будет использован для приготовления «Федервеиссера» в этом году, но он внесет свой вклад в ароматную купаж в премиальных винах.

По количеству урожая 2024 год обещает быть сложным.

Крайне поздние заморозки в апреле нанесли значительный ущерб в самой маленькой винодельческой области Германии. Виноделы потеряли около 80% этого года урожая. Вторичное цветение лозы лишь частично компенсировало потери.

«2024 год не будет большим годом по количеству урожая», - сказал Юнге. Государственная винодельня также ожидает «значительно Reduced» урожай. «Однако положительная новость заключается в том, что в этом году будет собран виноград в саксонских виноградниках».

Заморозки потребовали значительного увеличения усилий по уходу за виноградниками, как заявил главный агроном Wackerbarth Тилль Нойmeister. Поврежденные побеги нужно было обрезать, виноград и лоза развивались неожиданно, и побеги нужно было ломать и связывать несколько раз. Сам сбор винограда стал более трудоемким, так как требуется несколько проходов по каждому винограднику для сбора различных поколений винограда и уровней зрелости.

Нойmeister пока не готов предсказать качество урожая, так как «к сожалению, еще слишком рано» для этого. За виноградниками еще предстоит много работы в ближайшие недели. «Мы надеемся, что святой Петр будет милостив к саксонским виноделам и благословит нас золотой осенью, чтобы мы смогли собрать виноград в оптимальное время и с обычной грацией, элегантностью и изысканностью нашего региона».

Виноделы на «Шloss Proschwitz» начали сбор урожая раньше, чем когда-либо прежде. «Это еще более примечательно, учитывая, что цветение произошло только в середине июня после заморозков в конце апреля», - сказал управляющий винодельней Йорн Проbst. Достаточное количество осадков, необычно высокие температуры и большая масса листьев по сравнению с низко растущими плодами привели к «непреcedented быстрому созреванию». Основа игристого вина была собрана при 82% Оэхсле и 9,8% кислотности.

Проbst предсказывает быстрый сбор урожая, с четырьмя новыми учениками, которые помогут в своем первом практическом опыте. Винодельня ожидает снижение урожая всего на 25% из-за заморозков. Виноделы на «Шloss Wackerbarth» также ожидают урожайность всего 20%. «Мы боремся за каждый виноград в этом году», - сказал Юнге. «С небольшой удачей винодела мы, возможно, сможем минимизировать потери».

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