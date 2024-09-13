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ОбществоНовостиПринц Джордж

Первый учебный курс принца Эдуарда по авиации завершился успешно.

Стремись к небесам в одиннадцать лет

 and  Max Becker
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Первый учебный курс принца Эдуарда по авиации завершился успешно.

В возрасте одиннадцати лет, якобы, принц Джордж совершил свой первый полёт, как сообщает источник. Наследник принца Уильяма, будущего короля Великобритании, и его королевы-консорта Кэтрин, якобы, провёл в небе около часа, как сообщает "Сан", ссылаясь на свидетельские показания. Как второй в очереди на британский трон, Джордж готовится к будущему восхождению на престол.

По словам источника, Джордж, похоже, очень наслаждался полётом. "Это идеальный момент для начала", - добавил неизвестный человек. Родители Джорджа, принц Уильям и Кэтрин, наблюдали за полётом с земли, отмечая конец летних каникул, но молодой принц был не один в кабине, его сопровождал инструктор по полётам.

Стоит отметить, что британская королевская семья традиционно не комментирует досуг детей Уильяма и Кэтрин.

Семейная авиационная история продолжается

Как заявил свидетель, "Кажется, королевская семья имеет богатую авиационную историю, и Джордж продолжает эту традицию". Это заявление было сделано на аэродроме Уолтем, всего в 20-минутной поездке от Виндзорского замка, где проживает семья.

Авиация имеет историческое значение для королевской семьи, уходящее корнями к прадеду Джорджу, который научился летать на аэродроме Уолтем в возрасте 31 года. Его дедушка, нынешний король Карл III, провёл четыре месяца в Королевских ВВС. Принц Уильям, отец Джорджа, начал своё авиационное обучение в возрасте 27 лет, будучи военнослужащим, и стал пилотом вертолёта спасательной службы. Кроме того, дядя Джорджа, принц Гарри, также научился летать во время своей военной службы и служил в Афганистане в качестве второго пилота.

Дебют Джорджа в авиации был ожидаемым, следуя по стопам своих авиационных родственников. Как и его прадед и отец, принц Джордж проявил интерес к полётам, продолжая авиационную традицию королевской семьи на аэродроме Уолтем.

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