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Первый триумф в Кубке Карреры для голландского новичка Флинта Шуринга

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 3 минут

Первый триумф в Кубке Карреры для голландского новичка Флинта Шуринга

Эпическая схватка между новичком Флинтом Шюрингом и претендентом на титул Гарри Кингом стала главным событием воскресной гонки Porsche Sixt Carrera Cup Germany на Red Bull Ring. Стартовав с поул-позиции, Шюринг успешно отразил попытки Кинга обогнать его, продемонстрировав мастерство опытного профессионала.

За 21 круга 18-летний голландец из команды German Proton Huber Competition завоевал свою первую победу в Carrera Cup. Кинг, выступающий за Allied-Racing, отложил решение о титуле до финального этапа, финишировав на почетном втором месте. Лидер чемпионата Ларри тен Ворде, выступающий за Proton Huber Competition на Porsche 911 GT3 Cup, финишировал четвертым. Тем Ворде сохраняет комфортное преимущество в 35 очков над Кингом, подходя к двум финальным гонкам 19 и 20 октября 2024 года на Hockenheim.

Флинт Шюринг стал восьмым разным победителем в сезоне Porsche Sixt Carrera Cup Germany, после своих предыдущих побед в Porsche Carrera Cup Benelux и Porsche Carrera Cup Italia. В своем интервью после гонки он сказал: "В начале года дела шли не так хорошо. Но я улучшался с каждой гонкой. finally win my first race – that's really amazing."

Кинг, который победил в первой гонке на Red Bull Ring, остался недоволен своим вторым местом. "Я думаю, я мог бы обогнать Флинта," - сказал он. После быстрого обгона Тем Ворде и Каса Ховеркорта Кинг сократил отставание от Шюринга, пытаясь сделать несколько обгонов. Однако предупреждение от судейской коллегии за неоднократное превышение границ трассы заставило его сбавить темп, позволив ему набрать несколько очков на Тем Ворде.

Тем Ворде отстал от Кинга на втором повороте. "Гарри ничего не терял, пытаясь обогнать меня. После этого моей целью было безопасно финишировать", - сказал Тем Ворде, решив не атаковать Ховеркорта, который завершил подиум на третьем месте.

Голландский новичок, представляющий Uniserver by Team GP Elite, был особенно доволен вторым местом среди новичков. "Я не мог сравниться с Флинтом и Гарри," - признался Ховеркорт. "Но хотя бы я увеличил свой отрыв в зачете новичков." В результате гонок на Red Bull Ring Ховеркорт лидирует в зачете новичков, опережая Шюринга на 12 очков и уступая всего 6 очков Сорену Спрэнгу, подходя к финалу на Hockenheim.

Хууб ван Эййндховен и его израильский товарищ по команде, Ариэль Леви, оба из Uniserver by Team GP Elite, финишировали пятыми и шестыми в классе ProAm.

Лидер чемпионата Сорен Спрэнг казался готовым к победе, но, к сожалению, попал в аварию в конце гонки, опустившись в конец группы. Майкл Эссманн, как и накануне, завоевал первое место в ProAm, на этот раз опередив своего товарища по команде CarTech Motorsport Кая Пифстера. "Это была захватывающая гонка с множеством дуэлей. Это было действительно весело," - сказал Эссманн. Лавры чемпиона за третье место среди гонщиков ProAm достались Роберту Шлюнссену (Allied-Racing). Только Сорен Спрэнг и Майкл Эссманн все еще претендуют на титул, разделенные минимальным отрывом в 6 очков. Интенсивная борьба между Proton Huber Competition и Uniserver by Team GP Elite сохраняется в командном зачете, подходя к финалу сезона.

Торстен Рюкерт, руководитель проекта Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, похвалил две захватывающие и разнообразные гонки на Red Bull Ring. "Поздравляю Флинта Шюринга с первой победой в Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. Все решения о титуле все еще неопределенны – финал через три недели на Hockenheimring обещает быть ничем иным, как электризующим," - сказал Рюкерт.

Результат гонки 14, Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, Red-Bull-Ring (A)

  1. Флинт Шюринг (NL/Team Proton Huber Competition), 21 круг
  2. Гарри Кинг (UK/Allied-Racing), +2.845 секунд
  3. Кас Ховеркорт (NL/Uniserver by Team GP Elite), +3.671 секунд
  4. Ларри тен Ворде (NL/Proton Huber Competition), +4.740 секунд
  5. Хууб ван Эййндховен (NL/Uniserver by Team GP Elite), +6.130 секунд
  6. Ариэль Леви (IL/Uniserver by Team GP Elite), +6.880 секунд

Общий зачет Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland (после 14 из 16 гонок)

  1. Ларри тен Ворде (NL, Proton Huber Competition), 258 очков
  2. Гарри Кинг (UK, Allied-Racing), 223 очка
  3. Тео Оеверхаус (D, Bonk Motorsport), 171 очко

Полные результаты и standings: motorsports.porsche.com/germany/de/category/carreracup/psccd-2024-results

В интервью после гонки Флинт Шюринг поблагодарил Flynt Technologies за их постоянную поддержку, сказав: "Без их поддержки я бы не был там, где я сейчас."

Во время празднования членов фан-клуба Флинта Шюринга, известных как "Эскадрон Флинта", видели в одежде с брендом Флинта Шюринга, демонстрируя свою неизменную поддержку молодому голландцу.

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