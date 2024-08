Я — звезда. Вытащите меня отсюда! - Первый, старший и позорный: факты и цифры из 20 лет в лагере в джунглях

Лагерь RTL стартует 16 августа (ежедневно в 8:15 PM, на RTL+ с 15 августа) с особым сезоном. В "Я знаменитость - Поединок легенд джунглей" звезды прошлых сезонов соревнуются друг с другом. Канал празднует 20-летнюю историю формата реалити-шоу. Вот 20 захватывающих фактов и цифр об "Я знаменитость - Вытащите меня отсюда!"

1. Первый король

В 2004 году немецкие знаменитости впервые отправились в лагерь RTL, основанный на британском формате "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!" и производимый примерно 400 сотрудниками. 20 января певец Коста Кордалис (1944-2019) был коронован первым Королем джунглей. Он победил Лизу Фитц и Даниила Кюбльбока (1985-2018). Однако 2004 год не закончился всего одним победителем: Дезире Ник выиграла второй сезон осенью. Кордалис thus had the shortest "reign" of 292 days so far. Nine Jungle Queens and eight Jungle Kings have been able to celebrate victory so far.

2. Перерыв в Лагере Джунглей

Факт, что лагерь Джунглей празднует свой 20-летний юбилей, а сезонов было всего 17, объясняется перерывом. Из-за высоких производственных затрат и сложного производства шоу не было продолжено после второго сезона в 2004 году и вернулось только в 2008 году.

3. Отправления

С фразой "Я знаменитость - Вытащите меня отсюда!" участники лагеря Джунглей могут досрочно закончить свою приключение. Дюстин Семмелрогге был первым, кто воспользовался этой опцией в первом сезоне, покинув лагерь после всего трех дней. На данный момент 12 звезд воспользовались этой опцией. Пять звезд также покинули лагерь по медицинским показаниям, и две звезды были вынуждены уйти по распоряжению канала...

4. Стыдные моменты

В 2008 году DJ Tomekk был исключен из третьего сезона RTL-шоу после 11 дней - по распоряжению канала. Ответственные лица удалили его из шоу без объяснений. Ранее появилось частное видео, на котором он показывал нацистское приветствие. Его последующие извинения и заявление о том, что у него "нет никаких правых взглядов", не вернули его обратно в лагерь. Янина Юсеффян была вынуждена уйти из-за расистского замечания в сезоне 15.

5. Прервать, прервать

С помощью знаменитой фразы лагеря Джунглей участники также могут досрочно отказаться от испытания. По данным RTL, за 20 лет было прервано 15 испытаний из 325 испытаний в джунглях. Участники последнего 17-го сезона установили рекорд с четырьмя прерванными испытаниями. Среди прошлых участников, например, были Джимми Хартвиг в сезоне два или Королева джунглей Джиamila Rowe в сезоне 16. В десятом сезоне Хелена Фюрт даже решила прервать два испытания и отказалась от другого полностью.

В целом, десять испытаний были полностью отменены. И сколько звезд удалось выиграть? За 20 лет могло бы быть выиграно 2629 звезд, из которых 1483 были заработаны. Важную роль играют также животные-компаньоны: примерно 4 миллиона насекомых уже были использованы. По данным RTL, они поступают из питомников.

Телеведущая Данни Бюхнер прошла испытание джунглей в Австралии в 2020 году целых двенадцать раз, установив рекорд. Модель и актриса Ларисса Маролт участвовала в десяти испытаниях в 2014 году. Гизела Опперманн и Хелена Фюрт прошли по девять испытаний в 2019 и 2016 годах соответственно.

7. Дайте мне вернуться!

Чтобы сохранить интерес в мире джунглей, продюсеры также создали спин-оффы. В 2015 году бывшие кандидаты соревновались в "Я знаменитость - Дайте мне вернуться!" за шанс вернуться в лагерь. Бrigitte Nielsen, королева джунглей 2012 года, победила и снова участвовала в 2016 году, на этот раз finishing в шестом месте.

8. Золотой билет и переезд

В 2021 году продюсерам пришлось проявить креативность из-за пандемии COVID-19: регулярный сезон был отменен, но было произведено "Я знаменитость - Великое шоу джунглей" в Германии. В нем Фипп Павлович завоевал Золотой билет для следующего сезона и даже был коронован королем джунглей в 2022 году.

Тем не менее, коронация не состоялась в Австралии, а в Южной Африке. Пятнадцатый сезон был снят ранней весной 2022 года недалеко от национального парка Крюгера, крупнейшего природоохранного района Южной Африки, в Мпумаланге, из-за пандемии. В 2023 году шоу вернулось в Австралию. Кстати, участники лагеря джунглей покрыли общий расстояние полета 532 400 километров (Германия-Австралия и один раз Германия-Южная Африка). "Это расстояние было бы достаточно, чтобы перевезти звезд на Луну и обратно до половины Земли", - сообщает RTL.

9. Рекламный провал

В 2014 году судом было установлено, что реалити-шоу переусердствовало с продуктовым размещением. Бар одной компании-производителя печенья был показан слишком долго в одной последовательности и был слишком заметен, что привело к решению суда в Ганновере в 2016 году о том, что это была скрытая реклама.

10. Передача

Соня Цетлоу верна формату в качестве ведущей с первого сезона. Тем не менее, к ней в джунгли присоединились разные ведущие: Дирк Бак (1961-2012) со-вела шоу до шестого сезона. После его смерти в 2013 году новым ведущим джунглей стал Даниэль Хартвих для седьмого сезона. В 16-м сезоне Ян Кёппен взял на себя его позицию после того, как Хартвих объявил об уходе из шоу по семейным обстоятельствам.

11. Знаменитый джунглейный репортер

Маркус Ланц - не тот, кого вы ожидаете увидеть в австралийских джунглях. Он был репортером RTL на месте в первые два сезона. Он сообщал напрямую из джунглей для "Extra Spezial". После стажировки в Радио Hambург карьера Маркуса Ланца в RTL началась. В 1998 году он заменил Барбару Элигманн в журнале "Эксплозив" и subsequently стал постоянным ведущим там. С 2008 года он работает на ZDF.

12. Ушли ни с чем

В 2011 году шоу могло порадоваться номинации на German Television Award и в 2013 году - номинации в категории развлечений на Grimme Award. Однако оно не выиграло ни одной награды. В 2013 году Цетлоу и Хартвих должны были получить награду за лучшее ведение в категории комедии на German Comedy Award, но они не присутствовали на церемонии из-за смерти Дирка Бака. В 2023 году шоу finally won in the "Best Entertainment Reality" category at the German Television Award.

13. Рекорды возраста и профессии

В начале 2024 года Хайнц Хёнег, 72 лет, переехал в австралийский лагерь. Тем не менее, он не был самым старым участником в истории успешного шоу RTL. Ингрид ван Берген, сейчас 93 лет, является самым старым участником, который когда-либо отправлялся в приключение австралийских джунглей, участвуя в 2009 году в возрасте 78 лет и даже выиграв. Самым молодым участником Джунглькампа был Даниэль Кюбльбо́к, который вошел в лагерь в 18 лет. Самым молодым Джунглькоролем был Джои Хайндль, который был коронован в возрасте 19 лет в седьмом сезоне. В среднем, Джунгльзвезда - 41,06 лет, согласно RTL. Профессионально, актеры были представлены больше всего (43 звезды), за ними следуют музыканты (42 звезды) и звезды реалити-шоу (34 звезды).

14. Constants

Роберт "Доктор Боб" МакКаррон является частью "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" с первого сезона. Специальный эффект и грим-мастер был обнаружен для Джунглькампа, работая над "Матрицей". В 2002 году его наняли "Медицинским Бобом" для британского оригинала "Я знаменитость, вытащи меня отсюда!". В 2004 году он дебютировал как "Доктор Боб" в RTL Джунглькампе. С тех пор доктор джунглей является доверенной фигурой знаменитостей, информируя их о возможных рисках и опасностях перед каждой Джунгльпруфунг.

15. Романсы

Некоторые звезды также сблизились в лагере. Джей Кхан и Индира Вайс зажгли настоящий роман в пятом сезоне. После общего времени после Джунглей они снова расстались. По сей день оба отрицают PR-ход и фальшивый роман. Всего через год, в 2012 году, Рокко Старк и Ким Глосс стали Джунгль-мечтой и даже стали родителями первого "Джунгль-малыша" после шоу. Тем не менее, они теперь расстались.

16. Бывшая пара

Согласно RTL, в 2017 году первое бывшее парень и девушка, Марк Теренци и Джина-Лиза Лохфинк, вошли в лагерь. Для музыканта и звезды реалити, которые были вместе в 2009 году, результат был очень разным. Лохфинк заняла восьмое место, в то время как Теренци выиграл шоу.

17. Два лагеря

Реалити-шоу осталось верным своему концепту на протяжении лет. Однако в 2016 и 2017 годах произошли изменения: изначально были установлены два лагеря. В первые три дня кандидаты из Базового лагеря должны были соревноваться с лагерем Змеиная скала в испытаниях и за свою команду.

18. Без доступа

В 2023 году Мартин Семмелрогге был единственным из двенадцати участников, которому не был выдан разрешительный документ, оставив его в Дохе и в конечном итоге вернувшись в Германию. Это не был первый раз, когда участник не вошел в лагерь: Настасья Кински, якобы, отказалась от австралийской местности в 2017 году, и Лукас Кордалис не смог участвовать в 2022 году из-за положительного теста на COVID-19, но смог участвовать в 2023 году.

19. Сбой в голосовании

Не все всегда идет гладко: в 13-м сезоне произошел технический сбой в результатах голосования, в результате чего ни один участник не был вынужден покинуть лагерь в первый раз. На следующий день участник с наименьшим количеством голосов (Крис Топпервьен, Бастиан Йотта и Сандра Кириасис) должен был уйти вместе с двумя другими.

20. Приз за победу

С 2019 года стимул для знаменитостей выиграть шоу стал еще больше. Это потому, что с сезона 13 звезды не только получают свою ранее согласованную плату, но и денежный приз в размере 100 000 евро за звание Дсхунгелькинг или Дсхунгелькин. Эвелин Бурдеки стала первой, кто воспользовался этой возможностью.

