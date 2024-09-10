Первый случай птичьего гриппа, поражающего людей в США, был выявлен в Миссури и не связан с какими-либо животными источниками.

В 2024 году в США был выявлен 14-й случай заражения H5 у человека, что стало первым случаем без известного контакта с больными или зараженными животными, как сообщает CDC в заявлении. Это также первый случай, выявленный через национальную систему мониторинга гриппа страны, а не в результате целевого надзора за текущей птичьей гриппом среди животных.

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Этот случай расследуется Департаментом здравоохранения и социальных служб Миссури. Индивидуум имел предшествующие заболевания и был госпитализирован 22 августа. Тесты подтвердили грипп A, за которым последовало лечение противогриппными препаратами. В настоящее время индивидуум recuperated и проживает дома, как сообщает MDHSS.

Образец от пациента был отправлен в CDC, которое подтвердило, что штамм гриппа имеет птичье происхождение. Вирусы гриппа классифицируются на основе двух поверхностных белков: H, или гемaglutinin, и N, или neuraminidase. CDC подтвердило штамм как H5, но пока не определило тип N. Они сосредоточены на изоляции вируса и расшифровке его генетической последовательности. Исследователи CDC ожидают раскрыть больше подробностей о генетике вируса в ближайшем будущем, согласно представителю CDC.

Расшифровка генетической последовательности прольет свет на потенциальную связь между вирусом, который заразил этого пациента, и вирусами, ответственными за текущие вспышки среди птиц и других животных в США.

На данный момент не сообщалось о случаях птичьего гриппа среди крупного рогатого скота в Миссури. Однако вспышки птичьего гриппа произошли среди птиц в штате.

CDC сохраняет низкую оценку риска для H5N1 среди широкой общественности.

Бренда Гудман из CNN contribued к этому отчету.

Предшествующие заболевания индивидуума, скорее всего, повлияли на его реакцию на вирус H5, потребовав госпитализации и противогриппных препаратов. Расследование CDC направлено на расшифровку генетической последовательности вируса, что может раскрыть его связь с текущими вспышками среди животных, что может повлиять на общественное здравоохранение.

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