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ЗдоровьеНовостиШвеция

Первый случай Mpox зарегистрирован в Европе

В Африке расползается оспa. Теперь війни в Europa также зафиксирован впервые случай монаксепокса. Однако власти реагируют спокойно.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
Цветное изображение частиц вируса оспы обезьян (Золото)
Цветное изображение частиц вируса оспы обезьян (Золото)

- Первый случай Mpox зарегистрирован в Европе

Впервые зафиксирован случай оспы обезьян за пределами Африканского континента, где заболевание в последнее время стало более распространенным. Шведские власти обнаружили новый вариант Klade I в регионе Стокгольма. "Теперь мы получили подтверждение, что у нас есть серьезный вариант оспы обезьян в Швеции", - сказал министр здравоохранения Якоб Форссмед.

Заболевший заразился вирусом во время пребывания в африканском регионе, где было зарегистрировано большое количество случаев заболевания, заявил директор шведского управления здравоохранения Оливия Вигзелл на пресс-конференции в четверг. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте со шведскими властями, чтобы оказать стране помощь с первым случаем варианта Klade Ib оспы обезьян.

Ранее оспу обезьян называли "малая оспа", так как она была впервые обнаружена у обезьян. Вирус связан с классическим вирусом натуральной оспы и вызывает кожную сыпь, лихорадку и мышечные боли. Существуют две вакцины, но их дозы явно недостаточно в Африке. Ранее инфекции Klade I наблюдались только в Центральной Африке, в том числе в Демократической Республике Конго (ДРК).

Шведские власти считают случай оспы обезьян безопасным

Однако шведское управление здравоохранения не обеспокоено этим случаем. Вигзелл заявила, что риск распространения заболевания среди населения низкий. "Сам случай не требует сейчас никаких дополнительных мер по борьбе с инфекцией, но мы, конечно, будем внимательно следить за ситуацией", - сказала Вигзелл на пресс-конференции с министром социальных дел.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПЗ) также оценивает риск заражения как очень низкий.

Только в этот вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила второй раз в течение двух лет о самой высокой степени тревоги из-за распространения вирусной инфекции в Африке. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, это международная проблема здравоохранения. Эксперты наблюдают, что Klade I может быть более заразным, чем предыдущие варианты, и вызывать более тяжелое течение заболевания.

Причиной является нынешняя вспышка вирусной инфекции в Демократической Республике Конго, которая также распространилась на соседние страны. Вспышка в Конго началась с распространения эндемичного штамма, известного как Klade I. Новый вариант Klade Ib, похоже, распространяется легче через обычный тесный контакт, в том числе половой контакт.

После подтверждения первого случая оспы обезьян варианта Klade I в Швеции Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно поддерживает страну в управлении ситуацией. Несмотря на выявление оспы обезьян в Швеции, заболевший заразился вирусом во время посещения африканского региона, где наблюдается большая вспышка оспы обезьян.

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