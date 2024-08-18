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Федеральные земли ГерманииНовостиПервый - Питер Нюррер.

Первый конкурент Бундеслиги испытывает неудачу: Бохум потерпел поражение в Регенсбурге.

Примерно год назад, ФК Бохум потерпел поражение в первом раунде Кубка DFB. В последнем случае умirotвоения командного состава Чедликера уступила команде второго дивизиона.

 and  Katherine Bradley
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- Первый конкурент Бундеслиги испытывает неудачу: Бохум потерпел поражение в Регенсбурге.

Четыре недели спустя после захватывающего спасения в Бундеслиге, «ВфЛ Bochum» начал новый сезон на печальной ноте, вылетев уже в первом раунде Кубка Немецкого футбольного союза. Под руководством нового главного тренера Петра Зейдлера команда из Рура потерпела поражение со счетом 0:1 (0:0) от аутсайдеров Лиги 2, «SSV Jahn Regensburg». Недавно поднявшийся в 2. Бундеслигу «ВфЛ Bochum» теперь нацелен на возможные победы над именитыми соперниками.

Защитник «Регенсбурга» Флориан Баллас забил решающий гол на 70-й минуте, воспользовавшись рикошетом после углового. В памяти остались знакомые воспоминания о прошлом сезоне, когда «Бохум» также вылетел в первом раунде Кубка после поражения в серии пенальти от Билефельда. До этого матча все другие команды Бундеслиги победили в своих выездных матчах.

Гости доминировали в середине поля на протяжении большей части матча, играя перед 12 581 зрителями. Однако «Бохум» испытывал трудности с проникновением в штрафную площадь соперника, довольствуясь дальними ударами. Удар Максимилиана Виттека (34') был первым реальным шансом первого тайма, но вратарь «Яхна» Феликс Гебхардт совершил героический сейв.

Между тем, «Регенсбург» атаковал в основном контр-атаками. Защита «Бохума», лишенная травмированных ключевых игроков Ивана Ордеца (плечо) и Бернардо (колено), оставалась крепкой. Вратарю «Бохума» не грозила опасность после выстрела Доминика Кётера (28') с дистанции, который пролетел над перекладиной.

Более 15 лет назад соперники встречались в аналогичной ситуации: первый раунд Кубка Немецкого футбольного союза, команда Лиги 2 принимала команду Бундеслиги. В том матче «Регенсбург» совершил сенсацию, победив «Бохум» со счетом 2:1 под руководством Петра Нойруrera.

Переломный момент наступил на 60-й минуте. Кай Пёгер из «Регенсбурга» попал в перекладину, а затем Кётер не воспользовался шансом в быстрой контратаке. Последовавший угловой удар стал причиной гола «Регенсбурга». «Бохум» не смог создать больше шансов для ничьей, и «Регенсбург» едва не удвоил преимущество.

Несмотря на лидерство Петра Зейдлера, «ВфЛ Bochum» потерпел неудачу в Кубке Немецкого футбольного союза, как и в прошлом сезоне, закончившемся поражением в серии пенальти от Билефельда. Интересно, что полтора десятилетия назад под руководством главного тренера Петра Нойруrera «Регенсбург» также добился сенсационной победы над «Бохумом» в том же Кубке, выбив их уже в первом раунде.

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