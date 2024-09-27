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Первый герой, получивший желаемое место на тротуаре Аллеи славы.

 and  Max Becker
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Первый герой, получивший желаемое место на тротуаре Аллеи славы.

Аллея славы Голливуда получает обновление с уникальной особенностью: Вслед за знаковыми персонажами и актерами первое место на этой знаменитой улице получает заслуженный супергерой.

Популярные мультипликационные персонажи, такие как Микки Маус, Дональд Дак, Багз Банни и Снупи, уже получили звезду на знаменитой "Аллее славы" Голливуда. Теперь к списку присоединяется никто иной, как Бэтмен, ставший первым супергероем, удостоившимся почетного места на этой легендарной улице. Звездную табличку открыли на глазах у восторженных фанатов, официальных лиц и вспышек камер. В черном плаще, маске и знаковом символе Бэтмена мужчина гордо позировал на звезде - 2790-м дополнением к туристической миле в самом сердце Голливуда.

Среди почетных гостей был американский актер Берт Уорд, сыгравший молодого помощника Робина в телесериале "Бэтмен" 1960-х годов. В 2020 году Уорду также была присуждена звезда на "Аллее славы". До Уорда роль Бэтмена была удостоена актеров, таких как Адам Вест (1928 - 2017) и создатель культового комикс-героя, художник Боб Кейн (1915 - 1998).

Брюс Уэйн - Бэтмен

Новая звезда Бэтмена гордо возвышается перед зданием музея Гиннесса в Голливуде. Книга рекордов Гиннесса когда-то отмечала Бэтмена как самого экранизируемого супергероя комиксов. С первой звездой супергероя на "Аллее славы" достигнута еще одна выдающаяся веха, как объявил представитель рекордной компании в своей речи.

Загадочный герой дебютировал в комиксе "Детективные истории #27" - целых 85 лет назад, в марте 1939 года. Картинщика Боба Кейна, нанятого National Comics (позже DC Comics), и писателя Билла Фингера наняли для создания образа Бэтмена. Установив Бэтмена в темном городе Готэм, за черной маской скрывается миллионер Брюс Уэйн. Травмированный свидетельством убийства своих родителей в детстве, Брюс поклялся отомстить всем преступникам, и его мифическая фигура в черном костюме и плаще soon gained worldwide fame through comics, TV shows, movies, toys, and video games.

Добавление звезды Бэтмена на "Аллею славы" знаменует собой значительный сдвиг в признании супергероев в развлекательной индустрии. Новая звезда Бэтмена привлекает толпу, и фанаты радуются возможности увидеть своего любимого супергероя увековеченным рядом с знаковыми фигурами на знаменитой улице.

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