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КультураНовостиРазмер семьи

Первый документальный фильм, созданный самостоятельно, должен был выйти в сентябре.

Даниэла Бюхнер недавно появлялась на летнем диком отъезде. Её предстоящее телевизионное задание вот-вот начнётся.

 and  Viktoriya Miller
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- Первый документальный фильм, созданный самостоятельно, должен был выйти в сентябре.

Даниэла "Данни" Бухнер (46), бывшая жительница Майорки и мать пятерых детей, дебютирует в своем первом документальном сериале на RTLzwei. Сериал, под названием "Хаос семьи под пальмами: Проблемы Бухнеров", будет выходить каждую среду в 20:15 с 25 сентября, с запланированными первыми четырьмя эпизодами.

Вдова реалити-звезды Йенса Бухнера (1969-2018), Данни предоставит зрителям личный взгляд на свою суматошную семейную жизнь. Сериал будет исследовать темы, такие как переезд старших дочерей Джоелины (24) и Джады (19) и постоянное перемещение близнецов Дженны и Диего (8) с одного назначения на другое. Камеры также запечатлеют поиск семьи более компактного жилья. "Мощная Данни раскрывает, как она справляется с материнством и бизнесом и с какими трудностями сталкивается на этом пути", - подсказывает RTLzwei.

Девятилетняя карьера Daniela Buchner в телевидении

Публичный имидж Daniela Buchner возрос, когда она начала отношения с Йенсом Бухнером в 2015 году. Мать троих детей встретила активного экспата Майорки на городском фестивале в Делменхорсте, где он выступал. Через шесть месяцев она переехала с детьми в Кала-Миллор и появилась в документальном фильме ВОX "Прощай, Германия". В 2016 году пара родила близнецов, а в июне 2017 года они поженились. В 2018 году они приняли участие в реалити-шоу "Летний дом звезд - битва пар реалити-звезд", но к сожалению, Йенс Бухнер скончался от рака легких всего через несколько месяцев в ноябре того же года.

С тех пор Данни Бухнер появилась во многих других шоу. В 2020 году она приняла участие в "Джунглевом лагере" RTL, за которым последовали "Звездный дом" в 2021 году и "Большие звездные наказания" в 2023 году. В этом году она участвовала в "Пятидесяти" (Prime Video), "Королевы реальности - высокие каблуки через джунгли" (RTL+) и "Я знаменитость - легендарное шоу звезд" (RTL).

Документальный сериал предоставит представление о том, как Данни справляется со своей семьей из семи человек, включая пятерых детей. Среди хаоса очевидно, что Данни сосредоточена на поддержании баланса между размером своей семьи и своими бизнес-проектами.

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