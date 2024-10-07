Первоначальные политики СДПГ снова восстанавливают отношения с Гроко

В ретроспективе многие ситуации кажутся более привлекательными. Это, похоже, относится и к Большой коалиции, о чем сейчас задумываются некоторые политики СДПГ. Даже если они теоретически могут получить канцлера Мерца.

Первые политики СДПГ начинают рассматривать идею Большой коалиции после следующих федеральных выборов. "Я могу представить Большую коалицию, возглавляемую СДПГ", заявил член Бундестага от СДПГ Андреас Шварц журналу "Шпигель".

Шварц, член Бундестага с 2013 года, уже участвовал в двух Больших коалициях. "И тогда это не было гладко", - признал он. Однако теперь он, кажется, склоняется к союзу с ХДС/ХСС, чем к "светофорной" коалиции с Зелеными и FDP: "Разногласия в коалиции "светофор" начинают утомлять".

Заместитель председателя фракции СДПГ в Бундестаге Верена Хуберц считает, что вечные споры о реформе долгового тормоза с ХДС и ХСС более управляемы, чем с FDP. "В союзе есть широкое согласие о том, что государство должно иметь возможность действовать и инвестировать, особенно в трудные экономические времена", - цитирует Хуберц "Шпигель". "Разница не между партиями, а между теми, кто был в правительстве, и теми, кто нет".

Возможность сотрудничать с канцлером Фридрихом Мерцем вызывает у многих членов СДПГ неприятие. "Сложно представить, как Мерц будет улаживать споры в коалиции", - сказал Шварц "Шпигелю". "С одной стороны, потому что он никогда не занимал правительственный пост. С другой стороны, потому что он склонен терять контроль". Однако Хуберц остается реалистичной: "Невозможно голосовать до тех пор, пока не придется работать только с людьми, которых ты любишь", - заявила она.

Однако генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюhnert не проявляет энтузиазма в отношении возрожденной Большой коалиции. "Конечно, коалиция "светофор" добилась большего, чем последняя Большая коалиция", - отметил Кюhnert. Последняя была на грани краха всего через три месяца после своего образования в 2018 году из-за спорного вопроса воссоединения семей просителей убежища. "По сравнению с вызовами, с которыми столкнулась коалиция "светофор", и теми, которые она сейчас faces, это было не больше, чем растяжение", - сказал Кюhnert.

Фракция СДПГ в Бундестаге рассматривает возможность Большой коалиции с союзом после следующих выборов, как предложил член Бундестага от СДПГ Андреас Шварц. В связи с этим комиссия может рассмотреть потенциальные последствия и плюсы и минусы такого альянса для будущего немецкой политики.

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