- Первоначальные ливни и штормы, затем уступающие место возвращению лета

Лето делает небольшую паузу, но быстро восстанавливается к середине недели, как сообщает Германский метеорологический центр (DWD). По их прогнозу, вторник начнется с смеси облаков и солнца. По мере прогресса дня возможны дожди и падение температуры с сильными грозовыми разрядами, с осадками, ожидаемыми на протяжении всей ночи. Стрелка термометра должна колебаться между 24 и 29 градусами Цельсия.

Среда начинается с мрачного неба, но остается сухой на протяжении всего дня, с температурой между 19 и 24 градусами Цельсия. В отличие от этого, лето снова появляется с четверга - ясное небо и температура между 24 и 27 градусами Цельсия. Пятница отмечает яркое и сухое начало, переходящее в выходные с температурой между 26 и 30 градусами Цельсия.

Погода четверга значительно улучшается после сильных грозовых разрядов, предлагая ясное небо. Однако еще один грозовой разряд может нарушить планы на выходные, так как изолированный грозовой разряд ожидается.

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