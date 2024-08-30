Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиИнфекция вирусом Западного Нила

Первоначальный случай заражения вирусом Западного Нила зарегистрирован в Германии

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Первичная документация о передачеWest Nile virus обнаружена в Германии
Первичная документация о передачеWest Nile virus обнаружена в Германии

Первоначальный случай заражения вирусом Западного Нила зарегистрирован в Германии

Впервые в этом году в Германии, в Саксонии, недалеко от границы с Бранденбургом, у женщины был диагностирован вирус Западного Нила, перенесенный местными комарами. Об этом 23 августа сообщил Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине. Также были выявлены дополнительные случаи, все связанные с поездками за границу. Женщины пострадали и в этих случаях.

Джонас Шмидт-Чанасит из Института тропической медицины Бернхарда Нохта (BNITM) в Гамбурге предоставил дополнительную информацию. Инфекция женщины была обнаружена при обследовании образца крови донора.

По данным, ожидается больше случаев из-за повышенной активности. Значительное количество инфекций вирусом Западного Нила было зарегистрировано как у лошадей, так и у птиц. Институт Фридриха Лёффлера (FLI) зафиксировал 18 случаев у птиц и 14 у лошадей к 23 августа. Особенно пострадали земли Берлин, Бранденбург, Саксония-Анхальт и Саксония.

Высокое количество подозрительных образцов, отправленных от доноров крови, также указывает на многочисленные передачи, согласно Шмидт-Чанаситу. Однако стоит отметить, что наиболее часто используемый скрининг-тест также реагирует на вирус Усуту, который в настоящее время вызывает массовую гибель скворцов в Германии, при этом люди часто заражаются вирусом, но испытывают мало симптомов.

Диагностирование у женщины инфекции вирусом Западного Нила подчеркивает риски, связанные с местными комарами в этом году. Более того, высокое количество инфекций вирусом Западного Нила у лошадей и птиц может указывать на более широкое распространение инфекции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Медицинские учреждения, офисы поставщиков здравоохранения и мобильные единицы здравоохранения несут...
Политика

Предстоящее начало программы вакцинации против полиомиелита в Газе

В Somme воскресенье планируется вакцинировать примерно 640 000 детей в nördlichen ГКП против высоко заразного вируса. Временное перемирие назначено в зоне конфликта, чтобы облегчить иммунизацию против полиомиелита.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Будет ли повышение тарифов на медицинское страхование в следующем году? (Изображение из истории)
Политика

В 2025 году страховщики столкнутся с повышенными расходами на страховые взносы.

Увеличение расходов на здравоохранение и уход создаст бюджетный дефицит в следующем году. Какие стратегии можно использовать для решения этой проблемы?

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В наступающем году предложено более справедливо распределить затраты на расширение сети среди...
Политика

Региональное распределение расходов на расширение сети станет более справедливым начиная с следующего года.

Региональное распределение расходов на расширение сети станет более справедливым начиная с следующего года. Начиная с будущего года, расходы на модернизацию электросетей, связанные с ростом возобновляемых источников энергии, будут распределяться более справедливо между различными регионами. Федеральное сетевое агентство Германии в пятницу представило новую политику, вступающую в силу с 1 января, направленную

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Во время визита в Новую Зеландию в ноябре 2015 года вождь маори Туheitia общался с princi Charles.
Панорама

Монарх маори Тухеития умер в возрасте 69 лет

Монарх маори Тухеития умер в возрасте 69 лет Умер Король маори Новой Зеландии Тухеития Потатау Те Вherohero. Через несколько дней после празднования 18-летия своего правления он мирно ушел из жизни, окруженный семьей после операции на сердце в больнице, как объявили в его офисе. В возрасте 69 лет Тухеития боролся с

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Критики среди астрономов выражают обеспокоенность усилением спутников Starlink
Главные темы

Критики среди астрономов выражают обеспокоенность усилением спутников Starlink

Критики среди астрономов выражают обеспокоенность усилением спутников Starlink После запуска шести прототипов своих новых спутников Starlink в январе, SpaceX планирует расширить свой космический флот. Однако это расширение вызывает беспокойство среди астрономов. Предстоящие спутники могут быть в пять раз ярче существующих. Американская аэрокосмическая компания SpaceX планирует расширить свою сеть спутников Starlink.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно