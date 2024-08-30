Первоначальный случай заражения вирусом Западного Нила зарегистрирован в Германии

Впервые в этом году в Германии, в Саксонии, недалеко от границы с Бранденбургом, у женщины был диагностирован вирус Западного Нила, перенесенный местными комарами. Об этом 23 августа сообщил Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине. Также были выявлены дополнительные случаи, все связанные с поездками за границу. Женщины пострадали и в этих случаях.

Джонас Шмидт-Чанасит из Института тропической медицины Бернхарда Нохта (BNITM) в Гамбурге предоставил дополнительную информацию. Инфекция женщины была обнаружена при обследовании образца крови донора.

По данным, ожидается больше случаев из-за повышенной активности. Значительное количество инфекций вирусом Западного Нила было зарегистрировано как у лошадей, так и у птиц. Институт Фридриха Лёффлера (FLI) зафиксировал 18 случаев у птиц и 14 у лошадей к 23 августа. Особенно пострадали земли Берлин, Бранденбург, Саксония-Анхальт и Саксония.

Высокое количество подозрительных образцов, отправленных от доноров крови, также указывает на многочисленные передачи, согласно Шмидт-Чанаситу. Однако стоит отметить, что наиболее часто используемый скрининг-тест также реагирует на вирус Усуту, который в настоящее время вызывает массовую гибель скворцов в Германии, при этом люди часто заражаются вирусом, но испытывают мало симптомов.

Диагностирование у женщины инфекции вирусом Западного Нила подчеркивает риски, связанные с местными комарами в этом году. Более того, высокое количество инфекций вирусом Западного Нила у лошадей и птиц может указывать на более широкое распространение инфекции.

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