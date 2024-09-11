- Первоначальный просмотр спорного фильма Трампа
Время выхода первого трейлера биографического фильма "Ученик" не случайно. В 9:00 по местному времени 10 сентября 78-летний Дональд Трамп и 59-летняя Камала Харрис встретятся на своем первом теледебате как претенденты на пост президента.
Этот фильм, поставленный режиссером Али Аббаси (43) и написанный Габриэлем Шерманом, исследует формирующие годы Дональда Трампа в 1970-х и 80-х годах, когда он был амбициозным девелопером недвижимости, прославившимся своими хитроумными бизнес-тактиками.
Сопровождающий молодого Трампа: скандальный адвокат Рой Коэн
Рядом с Трампом на протяжении всего фильма находится знаменитый адвокат Рой Коэн (1927-1986), который обрел власть как политический кукловод во время эпохи Маккарти в 1950-х годах. В фильме он выступает в роли жестокого наставника для молодого Трампа, а роль Коэна исполняет Джереми Стронг (45), известный по роли Ли Харви Освальда в "Паркленде" (2013). Роль Трампа исполняет актер Marvel Себастьян Стэн (42).
"Всегда отрицай, никогда не признавай"
Первый трейлер "Ученика" свидетельствует о том, что оба актера продемонстрируют убедительные выступления. Важная часть их интерпретаций вращается вокруг спорных отношений Трампа с правдой и его склонности к манипулятивным коммуникативным стратегиям. Соответственно, в трейлере часто звучат mantras Коэна, такие как "Всегда отрицай, никогда не признавай" и "Атаковать, атаковать, атаковать", которые формируют характер молодого Трампа.
Фильм премьерно показали на Каннском кинофестивале в мае 2024 года, а в американских кинотеатрах он должен выйти 11 октября. Премьера в Германии запланирована на 17 октября.
Биографический фильм "Ученик" показывает Дональда Трампа в исполнении актера Marvel Себастьяна Стэна, подчеркивая их профессиональное партнерство со скандальным адвокатом Рой Коэном во время формирующихся лет Трампа.
Несмотря на встречу с Камалой Харрис на их первом теледебате как претенденты на пост президента, выход первого трейлера "Ученика" демонстрирует манипулятивные коммуникативные стратегии Трампа, отражающие влияние mantras Рой Коэна "Всегда отрицай, никогда не признавай".